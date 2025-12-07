U dramatičnoj završnici sezone u Abu Dabiju, Noris je kroz cilj prošao kao trećeplasirani, što mu je ipak bilo dovoljno da osvoji titulu – samo dva boda više od Maksa Ferstapena

Izvor: Profimedia

Britanski vozač Meklarena, Lando Noris, postao je novi šampion Formule 1. U dramatičnoj završnici sezone u Abu Dabiju, Noris je kroz cilj prošao kao trećeplasirani, što mu je ipak bilo dovoljno da osvoji titulu – samo dva boda više od Maksa Ferstapena, pobjednika trke.

Norisu je za titulu bila potrebna precizna strategija i kontrolisana vožnja. Tokom trke se našao u gužvi i pao na deveto mjesto, ali je brzo nadoknadio pozicije, odbijajući nalete Šarla Leklera, dok je Oskar Pijastri završio kao drugoplasirani vozač trke, ali treći u generalnom šampionatu.

Posle osvajanja titule, Noris nije mogao da sakrije emocije. U razgovoru sa legendarnim Denisom Kultardom zahvalio se timu, roditeljima i Meklarenu, a majku je rasplakao dok je opisivao koliko mu znači prvi šampionski pehar u Formuli 1. „Neću da plačem… Izgledam kao gubitnik“, rekao je kroz suze, dok mu je Kultard poručio: „Ne, sada izgledaš kao pravi šampion.“

Lando Noris je u Formuli 1 prisutan od 2019. godine, prvo kao rezervni vozač, a zatim kao punopravni član Meklarena. Ova titula je kruna njegovog devetogodišnjeg puta u timu, a nakon zasluženog odmora, Noris kreće u odbranu titule u narednoj sezoni.