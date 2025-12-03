Od naredne godine imaćemo drugačije postave u Formuli 1.

Izvor: EPA/DUSTIN SAFRANEK

Ovog vikenda nas u Abu Dabiju očekuje luda završnica Formule 1, pošto će Maks Ferstapen, Lando Noris i Oskar Pijastri u poslednjoj trci sezone odlučiti o šampionu "najbržeg cirkusa", a i prije toga timovi su odlučili da saopšte kakve su promjene napravili za 2026.

Tako je Red Bul objavio da će naredne godine uz Maksa Ferstapena za njih voziti mladi Isak Hađar, koji dolazi iz "sestrinskog" tima RB, dok će njegovu poziciju tamo popuniti još mlađi Arvid Lindblad (18).

Izvor: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

U pitanju je vozač kome će naredne sezone to biti i debi u Formuli 1, a inače se radi o Britancu koji ima porijeklo iz Švedske i iz Indije. Vozio je za mladi tim Red Bula i dugo je već u njihovoj akademiji, može se reći da je u pitanju dugoročni projekat, tako da nije iznenađenje što se RB odlučio baš za njega.

Što se tiče Jukija Cunode, koji je ove sezone vozio i za RB i za Red Bul, odlučeno je da posle katastrofalnih rezultata pauzira bar jednu godinu i biće tako test-vozač u Red Bulu iduće godine.



Njegovo mjesto zauzeće dakle Isak Hađar koji je oduševio ove sezone vozeći RB. Osvojio je 51 bod u svojoj debitantskoj godini u Formuli 1, osvojivši bodove u deset od 23 trke. Pošto se radi o vozaču koji ima samo 21 godinu, jasno je koliko je ovo veliki uspjeh i malo je onih koji su mogli da se pohvale podijumom u "ruki" sezoni.

Na ovaj način Hađar će postati šesti kolega Maksa Ferstapena u Red Bulu od 2016. godine, nakon Danijela Rikarda, Pjera Gaslija, Serhija Pereza, Jukija Cunode i Lijama Losona.

Novi tim naredne godine u Formuli 1

The final pieces of the puzzle



Our 2026 grid is locked in!#F1pic.twitter.com/hZ96oaLSPg — Formula 1 (@F1)December 2, 2025

Naredne sezone u Formuli 1 imaćemo i 11. tim - Kadilak. Dolazak američkog proizvođača automobila najavljen je još prije nekoliko godina, a odlučeno je da prva postava budu Valteri Botas i Serhio Perez. Dakle, odlučili su se za jako iskusne vozače koji su pravili velike rezultate u Mercedesu i Red Bulu, a koji ove godine nisu vozili.

Osim njih imaćemo i Audi, koji će zapravo samo zamijeniti Zauber, a očekuje se da i naredne godine za ovu ekipu voze Gabrijel Bortoleto i Niko Hilkenberg.