Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je da će za razliku od Velike Britanije i Francuske, koje planiraju da pošalju svoje trupe u Ukrajinu, Njemačka sačekati.

Izvor: qINA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Njemački kancelar Fridrih Merc rekao je danas da je 2026. godina počela na isti način na koji se prethodna završila - intenzivnom diplomatijom da se dođe do mirovnog rešenja u Ukrajini.

"U trouglu Evropljani, Ukrajina i SAD, napravili smo pomak u odnosu na napredak koji smo postigli prošle godine u Berlinu. To je zajednički uspijeh" rekao je Merc, prenio je Skaj njuz.

On je rekao da SAD i Koalicija voljnih imaju "zajednički strateški cilj".

"Danas je bio fokus na ono što može da doprinose Evropa i njeni partneri, nakon prekida vatre, u Ukrajini. Rame uz rame, članovi koalicije voljnih će deliti odgovornost", poručio je on.

Za razliku od Francuske i Velike Britanije, koje su spremne da pošalju vojnike u Ukrajinu, Njemačka će sačekati.

Dodao je da bi Njemačka mogla da rasporedi svoje snage u nekoj od susjednih NATO zemalja koje se graniče sa Ukrajinom (Poljska, Slovačka, Rumunija ili Mađarska), i to nakon što prođe godinu dana od uspostavljanja eventualnog prekida vatre.

"U ovom trenutku, ništa nije isključeno", zaključio je on.

