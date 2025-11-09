Fantastična vožnja Landa Norisa u poslednjih mjesec dana povećala njegove šanse za titulu u Formuli 1.

Izvor: Profimedia

Britanski vozač Lando Noris je u sjajnoj formi i prije dvije nedelje u Meksiku "oteo" je prvo mjesto klupskom kolegi Oskaru Pijastriju i čini se da nema namjeru da ga vrati nazad. Noris za sada dominira u Brazilu i osvojio je osam novih bodova za pobjedu u sprintu, dok je takođe ostvario i "pol" poziciju za glavnu trku na Interlagosu.

Za to vrijeme, Pijastri ima ogromne probleme. Slupao se u sprintu, doduše ništa dramatično kao Gabrijel Bortoleto, tako da je završio bez bodova, dok je u kvalifikacijama završio na četvrtom mestu tako da tek iz drugog reda može da napadne Norisa.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!!



A stunning final lap when it mattered#F1#BrazilGPpic.twitter.com/AIJvPPS7LY — Formula 1 (@F1)November 8, 2025



U ovom trenutku razlika između njih dvojice je velikih devet poena i videćemo da li će u Brazilu samo biti uvećana, pošto ako Noris bude vozio kao što to čini u poslednjih mjesec dana - Pijastri nema čemu da se nada. Posebno jer će ispred njega na startu trke biti još i drugoplasirani Kimi Antoneli (Mercedes) i trećeplasirani Šarl Lekler (Ferari), dok će opasnost pretiti i iza njega jer je na petom mjestu završio Isak Hađar (RB).

U deset najboljih plasirali su se i Rasel (Mercedes), Loson (RB), Berman (Has), Gasli (Alpina) i Niko Hilkenberg (Zauber), a ako ništa bar su mirni od Maksa Ferstapena (Red Bul) koji je završio tek 16. u kvalifikacijama.

After the Brazil sprint race



1) Lando Norris - 365 points

2) Oscar Piastri - 9 points behind

3) Max Verstappen - 39 points behind



4 races & 1 sprint to go.pic.twitter.com/9eyQoOU1nu — Daniel Valente ️ (@F1GuyDan)November 8, 2025



Prethodno je osvojio pet bodova u sprintu i dodatno se približio još Pijastriju, ali je Noris povećao svoju razliku.