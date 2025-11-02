Iako su izabranice Zorana Abramovića odigrale vjerovatno najboljih 45 minuta ove sezone i imale četiri gola prednosti (22:18), u završnici su ponovo posustale.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice OTP Group Budućnost doživjele su šesti poraz u Ligi šampiona – ovog puta od rumunske Glorije iz Bistrice (26:29), i tako izgubile sve šanse za plasman u nokaut fazu elitnog takmičenja.

Iako su izabranice Zorana Abramovića odigrale vjerovatno najboljih 45 minuta ove sezone i imale četiri gola prednosti (22:18), u završnici su ponovo posustale. Nedostatak rotacije, pad koncentracije i niz tehničkih grešaka omogućili su Gloriji da serijom 11:4 potpuno preokrene meč.

Najefikasnija u redovima Budućnosti bila je Itana Grbić sa osam pogodaka, dok su Ivana Godeč postigla pet, a Jelena Rivojević i Jelena Vukčević po četiri gola. Golmanka Armel Atingre upisala je 13 odbrana i zaustavila jedan sedmerac.

U pobjedničkom timu najistaknutije su bile Serafićanu sa sedam i Delgado-Pinto sa šest pogodaka, dok je golmanka De Aruda briljirala sa čak 15 odbrana.

“Plave” su i dalje bez bodova u Ligi šampiona.