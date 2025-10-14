Ben Rotenberg javio se zbog nesportskog poteza Arine Sabalenke, a Nik Kirjos nije imao nameru da mu to prećuti. Morao je da mu odgovori...
Nik Kirjos nije imao nameru da dozvoli Benu Rotenbergu da napada Arinu Sabalenku. Kada je video šta je američki novinar i jedan od najvećih hejtera Novaka Đokovića pisao o njoj posle jednog nesmotrenog poteza. Samo je napisao "Umukni".
Da pojasnimo o čemu se radi. Arina Sabalenka je na meču protiv Džesike Pegule u polufinalu turnira u Vuhanu izgubila živce u završnici trećeg seta. Bila je besna zbog načina na koji je izgubila poen i pretrpela brejk. Tada je bacila reket i umalo pogodila skupljača loptica. Mnogi su se čudili zašto zbog toga nije diskvalifikovana.
Shut up lol— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios)October 14, 2025
"Kasno sam video ovaj momenat, ali obe organizacije (ATP i WTA) moraju da urade nešto značajno protiv igrača koji bacaju projektile u naletu besa. Užasno izgleda i opasno je za ljude koji su na terenu. Sabalenka ima sreće što ovo nije ispalo mnogo gore, kao sa Botikom van de Zadnšulpom prošle nedelje", napisao je Rotenberg na Tviteru i na tu objavu mu je Kirjos napisao da umukne.