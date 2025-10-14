Poznati stručnjak tvrdi da Novak Đoković rizikuje povrede zbog velikih pauza između turnira.

Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u poslednje vreme često ima problema sa povredama. "Sa mojim telom nešto nije u redu!", rekao je srpski as tokom Mastersa u Šangaju gde je zaustavljen u polufinalu od Valentina Vašeroa koji se potom popeo na pobedničko postolje. Nemamo informacije o kakvoj povredi se radi i koliko je situacija ozbiljna, pošto Đoković nije želeo da govori o tome posle eliminacije.

U jednom momentu se činilo da ga muči zglob, potom se požalio na kuk zbog kog je tražio medicinski tajm-aut, dok je na desnoj butini nosio crni steznik. Sve u svemu, izgleda da Novak trenutno nije u najboljoj fizičkoj formi, iako je uzeo više pauze nego inače.

Kako tvrdi poznati doktora za prevenciju povreda Stiven Smit, to možda i jeste problem. Dok je govorio o Novakovoj dugovečnosti naglasio je da je on tokom karijere na najbolji mogući način vodio računa na to da ostane zdrav, ali da u ovoj fazi karijere možda nije doneo najbolje odluke.

"Kada ga pogledate i uporedite sa drugim sportistima u istom sportu, istog uzrasta, istog novoa igre i istih zahteva, mislim da je on definitivno jednorog", kaže Smit.

Tri povrede na tri velika turnira

Đoković je stigao do četiri polufinala na sva četiri Grend slema, ali je bilo evidentno da se na svakom mučio sa drugom vrstom povrede ili nije bio na top nivou forme koja je potrebna na najvećim turnirima.

"Imao je problem sa tetivom na Australijan Openu, imao je povredu prepona na Vimbldonu i problem sa meniskusom prošle godine na Raolan Garosu. Mislim da su sve ove sitnice pokazatelj habanja. Ali takođe, ako razmislite o uticaju, izgledalo je kao da je u njegovoj karijeri bio izuzetno zdrav, a sada je imao četiri od pet povreda koje su se pojavile zaredom."

Novak je uzeo dužu pauzu posle Vimbldona i US Opena kao i prošle godine. Propustio je Toronto i Sinsinati da bi se neočekivano vratio u Šangaju.

"Mislim da ponekad taj slobodan dan koji dobijete kada lečite povredu znači da vam opterećenje treninga opada, a onda se vraćate i očekuje se da se takmičite na istom nivou, a to može izazvati kaskadni niz povreda", upozorava Smit.

Novak je u više navrata govorio da želi da se posveti porodici i aktivnostima kojima nije mogao dok je bio na vrhuncu slave, upravo ograničen raspored turnira može biti ključni faktor u problemima sa kojima se trenutno susreće.

Na pitanje da li bi više igranja van grend slemova moglo pomoći Đokoviću, Smit je rekao: "Apsolutno, mislim da dosta odmora može da mu se obije o glavu", zaključio je.

Đoković ponovo propušta sam finiš sezone?

Novak Đoković je prošle sezone sve podredio osvajanju Olimpijskih igara, što mu je pošlo za rukom, pa se nije previše opterećivao u finišu sezone. Poslednji turnir koji je odigrao bio je Šangaj, dok to ove godine neće biti slučaj, ukoliko se nešto ne promeni. Novak je odlučio da igra na turniru i Atini koji je na programu u novembru, dok se očekuje da ponovo propusti Pariz i Završni turnir u Torinu. Videćemo da li će opet na dužu pauzu ili će uzeti vreme da što počne pripreme za Australijan Open gde bi mogao da pojuri rekordnu 25. titulu. Videćemo da li će mu u nastavku karijere grend slemovi i dalje biti u fokusu, ili će se odlučiti za manje turnire ili čak kraj karijere...