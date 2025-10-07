Sa tim se muči i Novak Đoković.

Britanska teniserka Ema Radukanu bila je prinuđena da se povuče sa WTA turnira u Vuhanu nakon što nije izdržala ekstremne vremenske uslove koji su ovih dana pogodili kineske terene.

Visoka vlažnost i nesnosna vrućina zadali su ozbiljne probleme mnogim igračima, a o teškim uslovima nedavno je govorio i Novak Đoković tokom svog nastupa na Mastersu u Šangaju.

Radukanu je djelovala iscrpljeno još od starta meča protiv Amerikanke An Li, izgubila je prvi set sa 6:1, a sredinom drugog pri rezultatu 4:1 za protivnicu ona jednostavno više nije mogla da izdrži. Sela je na stolicu vidno dezorijentisana, dok joj je ljekarski tim odmah pritekao u pomoć i izmjerio pritisak.

Emma Raducanu retires from Wuhan Open clash as medics rush to attend to herhttps://t.co/dHAzOQcB6w — Sun Sport (@SunSport)October 7, 2025

Emma Raducanu retires ill at Wuhan Open after having blood pressure checkedhttps://t.co/paMvKSL05kvia @@YahooSportsEmma is a good player but she simply gives up too easily. She just does not have the mental/physical toughness. She would rather call in sick than compete — Ora (@Ora03332088)October 7, 2025

Organizatori turnira su zbog vremenskih uslova otkazali sve mečeve na otvorenom, ali ni zatvoreni tereni nisu pružili olakšanje, vlažnost vazduha je ostala izuzetno visoka, što je dodatno otežalo igračima da pruže svoj maksimum.