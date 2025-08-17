Srpska teniserka Aleksandra Krunić objavila jezive poruke koje dobija na društvenim mrežama.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Srpska teniserka Aleksandara Krunić je stala ove sezone nadomak titule na Rolan Garosa u konkurenciji dublova. Ona je u paru sa Anom Danilinom poražena u finalu od Jasmine Paolini i Sare Erani 6:4, 2:6, 6:1. To je najveći uspijeh u karijeri srpske teniserke koja se nakon tog meča suočila sa jezivim prijetnjama.

Aleksandra se našla na meti kladioničara koji su izgubili novac, a onda su joj uputili užasne riječi.

Osim teških uvreda, dobila je čak i jednu prijetnju koja ju je vjerovatno natjerala da se oglasi: "Od 3:0 izgubila si 12 od 14 gemova, namještačice mečeva, ružna ku*ko, platićeš životom za ovo", napisao je jedan kladioničar.

Već je govorila na ovu temu

Aleksandra Krunić je jedna od rijetkih koja se glasno bori protiv nasilnika na društvenim mrežama.

"On će tebi da napiše da umreš, da crkneš jer je njemu mržnja nešto što u tom trenutku najlakše može da shvati", rekla je srpska teniserka u emisiji "Wish&Go" i dodala: "Meni je jedan tip napisao 'Dabogda te siluje sedam crnaca'. Ja umrla od smijeha. Ja sad njemu odgovorim 'A zašto sedam?'. Meni je toliko smiješna ta njegova poruka, zašto sedam, ne tri, 10, 15, 20... Što sedam?".

Potom je dodala koje sve uvrede dobijaju ona i njene koleginice. "'Umri od raka' je već ono, daj prijatelju smisli nešto zanimljivije. Imaću rak 500 puta, to mi je jasno, sve ok. Nisam satkana od tih stvari, koliko god znam da budem, kako mi kažu 'nadrkana', ne dam na sebe. Ne volim nepravdu, ne dozvoljavam ljudima da razgovaraju sa mnom na način koji mi ne prija. Nas ne uče granicama od malena, šta je moj prostor, šta je tvoj prostor, šta je ok da mi uradiš", ispričala je jednom prilikom.