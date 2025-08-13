Ivana Španović takmičiće se samo u troskoku na Svjetskom prvenstvu u atletici, ne i u svojoj najboljoj disciplini skok udalj.

Najbolja srpska atletičarka svih vremena Ivana Španović donela je iznenađujuću odluku da ne brani zlato u skoku udalj na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. O odustajanju od ove discipline pričalo se već nekoliko nedelja unazad, međutim malo ko je uopšte mogao da pomisli je tako nešto moguće.

Ivana Španović je svoju odluku saopštila na Instagramu i tom prilikom je istakla da će se takmičiti samo u troskoku, disciplini u kojoj sve češće učestvuje i za koju je čekala deset godina da dobije "zeleno svijetlo".

"Poslednje takmičenje u skoku udalj je bilo drugačije za mene. Odlučili smo da se ne takmičimo u Tokiju u skoku udalj, gdje bi trebalo da branim titulu svjetskog šampiona, već ću se takmičiti samo u troskoku. Srećna sam što mogu da kažem da sam zdrava, veoma samouvjerena i uzbuđena zbog onoga što me čeka. Čekala sam 10 godina na zeleno svijetlo za takmičenje...", napisala je Ivana Španović.

To znači da ćemo idućeg mjeseca, odnosno od 13. do 21. septembra, gledati Ivanu Španović kako u Tokiju pokušava da dođe do medalje u sasvim drugoj disciplini, dok će sigurno krajičkom oka pratiti i rezultate u "svom" skoku udalj.

Prije dvije godine osvojila je zlato u Budimpešti, dok joj je miting "Ištvan Đulai" bio poslednje takmičenje u skoku udalj.