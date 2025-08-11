Darko Stošić priprema se za meč u Zagrebu i sparinguje sa Tomislavom Spahovićem.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanovic/Stefan_Stojanovic

Bosanskohercegovački MMA borac Tomislav Spahović priprema se za spektakl u Zagrebu, a rival će mu biti Litvanac Arturas Kudrešovas. Na drugoj strani, najzanimljiviji meč te večeri biće susret Darka Stošića i Ivana Vitasovića. Zbog toga se Srbin i predstavnik BiH zajedno pripremaju za važne mečeve.

Mečevi u Zagrebu na FNC24 najavljeni su za 6. septembar. Na fotografijama koje je FNC objavio Stošić pomaže Spahoviću da se pripremi za meč protiv Litvanca.

Spahović trenutno ima skor 10-8, dok njegov rival Kudrešovas ima 3-1-1, pobjednik ovog meča mogao bi da prekine niz bez trijumfa, pošto je Spahović u poslednjem meču poražen od Đanija Barbira, a Kudrešovas od Andresa Romosa, prije nešto manje od godinu dana. Takođe, ovi mečevi mnogo pomažu i Darku Stošiću koji će se boriti za titulu u teškoj kategoriji protiv Ivana Vitasovića.

Srpski predstavnik vrlo često na društvenim mrežama izbacuje fotografije i video snimke na kojima izgleda izuzetno spremno.