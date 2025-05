Dijana i Srđan Đoković su se upoznali na Kopaoniku, a Novak je ispričao detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ovih dana bori se za 25. grend slem u karijeri, učešćem na Rolan Garosu koji se održava u Parizu. Nedavno je stigao do 100. titule u profesionalnoj karijeri, a pred brojnim članovima porodice pokazao je da i dalje pripada samom svjetskom vrhu.

Novak je pred turni u Ženevi govorio da ga privači da igra u tom gradu jer mu dio familije živi tamo, pa je pored učešća na turniru iskoristio priliku da posjeti rođaku koja se nedavno porodila. Praktično čitava familija Đoković putovala je u Švajcarsku, na tribinama smo vidjeli oca Srđana i majku Dijanu, a gotovo u isto vrijeme izašla je epizoda emisije "Neuspjeh prvaka" u kojoj je Novak govorio o njihovom upoznavanju!

Kako su se upoznali Srđan i Dijana Đoković?

Kao i teniska karijera Novaka Đokovića, poznanstvo njegovih roditelja počelo je na Kopaniku - planini za koju su Đokovići sudbinski vezani. "Moja majka je završila DIF u Beogradu, otac je bio profesionalni fudbaler jedno vrijeme, ali je najviše bio u skijanju. Tako su se upoznali, ona je kao pala na stazi, pa je on došao, kao 'treba ti instruktor?', lijevo-desno i ja se pojavio poslije devet mjeseci. Interesantna priča", rekao je Novak Đoković, dok je objašnjavao kako su se upoznali njegovi roditelji.

Vidi opis "Zadržaću dijete, nemaš nikakvu obavezu": Dijana čekala Novaka, a ovako je upoznala Srđana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ARENA 3 PREMIUM Br. slika: 8 8 / 8

Između upoznavanja i zaključenja braka prošlo je samo sedam mjeseci, otkrila je Dijana Đoković u jednom intervjuu prije nekoliko godina. Ona je nakon samo nekoliko mjeseci poznavanja sa Srđanom saznala da je u drugom stanju, a svom tadašnjem dečku odmah je saopštila da će trudnoću iznijeti do kraja. "Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dijete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Željela sam da rodim to dijete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko mjeseci, bilo mi je to previše", ispričala je Dijana.

Kako je Jelena Genčić stvorila Novaka Đokovića?

Kada god se dotakne svojih teniskih početaka, Novak Đoković se prisjeti Jelene Genčić. Legendarna sportistkinja učestvovala je u njegovom stvaranju, praktično mu je bila trener od prvih teniskih koraka, a već nakon nekoliko udaraca znala je da se radi o izuzetnom talentu kakav je na ovim prostorima otkriven samo još jednom - kod Monike Seleš.

Izvor: MN Press

"Mislila sam da je dijete došlo na odmor, znam da smjene u kampovina traju dvije nedelje, pa sam ga pitala da li mu je tu mama, baka, tata... A, on mi je rekao da su mu tu i tata i mama i da tu rade. Željela sam da se upoznam sa njima, došli su poslije izvjesnog vremena i bili su zabezeknuti kada sam im rekla 'Gospodo, vaše dijete će u njegovoj 17. godini biti među prvih pet u svijetu. Poslije Monike Seleš ovakvog talenta nisam uočila, a prošlo je sedam-osam godina. Garantujem da će on da postane 'naj, naj, naj'."Ovi ljudi su mislili da izmišljam. Međutim, bio je neki simpozijum novinara i otišli su i pitali ko je ova žena, šta ona tu radi. Onda su im rekli", ispričala je jednom prilikom Jelena Genčić.

Bio je to početak najveće karijere u istoriji svjetskog tenisa. Srđan i Dijana čuli su od Jelene da je Novak ogroman talenat, a gotovo 35 godina kasnije mogu da uživaju jer im je sin postao najbolji teniser u istoriji - sa rekordnim brojem grend slem i masters titula, rekordnim brojem nedelja na vrhu, osvojenim svim najvećim turnirima i boljim međusobnim skorom protiv najvećih rivala.