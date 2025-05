Legendarni Britanac Endi Marej često je predstavljan kao četvrti član "velike trojke", najbolje ere u istoriji muškog tenisa, ali za to i nema baš mnogo osnova.

Najbolja era svjetskog tenisa polako se približava kraju - Rafael Nadal je na Rolan Garosu dobio specifičan oproštaj od tenisa nekoliko mjeseci nakon što je završio igračku karijeru, a Novak Đoković je ostao jedini da se bori protiv nove garde. Za sada mu ide prilično dobro, nedavno je osvojio 100. titulu u Ženevi, a ceremonija na kojoj se pojavio sa velikim rivalima ponovo je pokrenula staro pitanje - da li je ikada postojala "Velika četvorka"?

Zna se šta je "Velika trojka" - Đoković, Federer i Nadal prikazali su nam najveća rivalstva u istoriji tenisa. Ko je četvrti koji je tu epohu "začinio" tako da bude najveća u istoriji tenisa? Britanski mediji vam neće dozvoliti da ih priče isključite Endija Mareja, koji je prije nekoliko godina bio na Lejver kupu kada se opraštao Rodžer Federer, a u nedelju u Parizu stajao pored najvećih tokom ceremonije u čast Rafaela Nadala.

Da li je Endi Marej član "Velike četvorke"?

"Sama činjenica da su Rafael Nadal i Rodžer Federer tako vidljivo dirnuti prisustvom Endija Mareja na njihovim ceremonijama odlaska u penziju trebalo bi zauvijek da okonča debatu 'nikada nije bila Velika četvorka'. Čovjek je bio važan u najboljoj eri muškog tenisa ikada", napisao je britanski novinar Skot Barklaj, koji je ispratio čitavu karijeru škotskog sportiste.

Istina, ne može se zaboraviti doprinos koji je Endi Marej dao najboljoj eri svjetskog tenisa, ali ga ipak treba posmatrati kao mnogo neuspješnijeg od svojih kolega. Dio Marejevog šarma je da ga gotiviš čak i kada pravi šale na tvoj račun - poput one sa Nadalom, dio njegovih uspjeha preuveličan je uticajem koji imaju britanski mediji, a vjerovatno najvažnija karta za ulazak u "Veliku četvorku" je to što nije imao hejtere. Dok su oni koji ne vole Rodžera Federera, Rafaela Nadala ili Novakam Đokovića to jasno isticali, Endi Marej je samo igrao tenis - bez mnogo prostora da privuče loše komentare i da stekne armiju "mrzitelja sa društvenih mreža".

Naravno, Endi Marej je bio izuzetno bitan za tenisku epohu kojoj je pripadao, ali kada se govori o "Velikoj četvorci" nije riječ samo o uspjesima. Sa Novakom Đokovićem bio je dobar prijatelj od tinejdžerskih dana i kasnije mu je postao trener, sa Rafaelom Nadalom nekoliko puta je demonstrirao britanski humor, dok je sa Rodžerom Federerom imao odnos put poštovanja, kao i svaki Britanac prema omiljenom šampionu Vimbldona. Znači, Endi Marej je dio "Velike četvorke" postao prije svega jer je dobar ortak sa trojicom najboljih, a tek zatim jer je povremeno bio veliki šampion u tenisu.

Kakvu karijeru ima Endi Marej?

Nekadašnji britanski teniser Endi Marej zaradio je blizu 65 miliona američkih dolara tokom profesionalne karijere u tenisu i po tome je četvrti na večnoj listi, uspio je da se domogne prve pozicije na ATP listi, osvajao je grend slemove i druge najveće turnire, ali... Kada se pogleda šira slika, njemu fali mnogo trofeja da bi se pričalo o jednoj od najvećih karijera u istoriji!

Ukupno je osvojio tek 46 trofeja, što ga stavlja na 15. mesto vječne liste - Rafael Nadal ga je nadmašio za duplo (92), a Novak Đoković (100) i Rodžer Federer (103) imaju još više pehara osvojenih tokom karijere. Od njega su uspješniji Sten Smit i Boris Beker (49), Andre Agasi (60), pa Giljermo Viljas (62), Ilije Nastase i Pit Sampras (64), Bjorn Borg (66). Već dugo vremena niko od njih nije u konkurenciji za najvećeg tenisera svih vremena.

Kada se gleda lista osvajača grend slem titula, Endi Marej nije ni blizu vrha... Novak Đoković je lider sa 24, Rafael Nadal ima 22, Rodžer Federer 20, a nekadašnji američki teniser Pit Sampras godinama je bio rekorder sa 14. Od igrača koji su igrali u profesionalnoj eri tenisa dvocifren je još samo Bjorn Borg sa 11 pehara, dok su mnogo godina ranije veliki broj titula osvajali Roj Emerson, Rod Lejver i Bil Tilden. Endi Marej ima tek tri trofeja - isto koliko Sten Vavrinka, Janik Siner ili Gustavo Kuerten.

Mnogi će reći da je Marej igrao u najtežoj eri svjetskog tenisa i da zato nije mogao da osvaja grend slem titule, ali u istoj eri igrao je i Vavrinka. Istina, Endi Marej je mnogo češće igrao grend slem finala - izgubio je pet u Melburnu, jedno u Parizu, jedno u Londonu i jedno u Njujorku.

Kada je riječ o Završnim mastersima, Novak Đoković ima sedam, Rodžer Federer šest, a Endi Marej i Rafael Nadal zajedno samo jednu titulu. Španac nikada nije osvojio turnir koji se igra na kraju sezone, dok je Britanac bio najbolji 2016. godine. Ovaj turnir su po jednom osvajali Grigor Dimitrov, Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, pa nekadašnji teniser Nikolaj Davidenko, David Nalbandijan, Aleks Koreča...

Jedini parametar u kojem je Endi Marej bolji od svojih konkurenata su Olimpijske igre! Škotski teniser je predstavljajući Veliku Britaniju dva puta osvojio zlato u singlu konkurenciji, dok je to Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu uspjelo samo po jednom. Rodžer Federer nema olimpijsko zlato, ali je osvojio zlatnu medalju u dublu.

Ne treba ni pominjati kolika je razlika u nedeljama provedenim na prvom mestu ATP liste. Novak Đoković je čak 428 nedelja bio najbolji igrač na svetu, Rodžer Federer je bio prethodni rekorder sa 310, a Rafael Nadal je šesti (i poslednji) teniser koji je prebacio 200 nedelja - zaustavio se na 209. Endi Marej u karijeri tek 41 nedelju proveo na provj poziciji. to je manje od godinu dana, već ga je nadmašio Janik Siner, a uskoro bi mogao da ga prestigne i Karlos Alkaraz koji ima pet nedelja manje.

Sa kim bi Endi Marej mogao da se uporedi?

Jasno je da su Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer trojica najvećih tenisera svih vremena. Dileme nema oko prvog mesta, preostalu dvojicu poređajte kako hoćete, a odmah iza njih upišite Pita Samprasa. Kada se na taj spisak dodaju legende poput Bjorna Borga, Andrea Agasija i Ivana Ledla, pa onda i velikani iz davne teniske prošlosti kakvi su Emerson, Lejver, Tilden... Za Endija Mareja nema mjesta! Računajući sve aspekte njegove karijere, Endi Marej nikako nije među deset najvećih tenisera svih vremena.

Za sada, on je na listi najboljih ikad tek nešto malo bolji od Huana Martina del Potra i Stena Vavrinke, ali i aktivnih Janika Sinera i Karlosa Alkaraza - od njih dvojice se očekuje da ga nadmaše u bliskoj budućnosti i tako poguraju još niže na tabeli. Tek tada će nestati svi argumenti Marejevih navijača o legendarnoj "Velikoj četvorci", jer je Škot daleko manje uspješan od najboljih svih vremena.