Perunović ispred Milana Jakšića

Izvor: AKSCG

Član AMSK Podi Jovan Perunović osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu auto trke MBAT “Podgorica Kuči 2025”, kojom je zvanično počeo Šampionat Crne Gore na brdskim stazama.

On je sa svojom “Fićom” stazu dužine 3900 metara, sa startom u Doljanima i ciljem na skretanju za Fundinu dva puta prevezao u vremenu 4:23.319, ostavivši iza sebe zvanično najboljeg crnogorskog automobilistu u 2024. godini Milana Jakšića iz AMSK Kotor za 2.535 sekundi, dok je treći u generalnom plasmanu bio Dražen Radulović iz AMSK Podgorica (4:29.592).

Za prvu brdsku trku u nacionalnom šampionatu, kojoj je prisustvovao veliki broj gledalaca bila su prijavljena 53 majstora volana iz 12 crnogorskih klubova, a obje trke je završilo njih ukupno 38.



Trku je zvanično proglasio otvorenom zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević, prije kojeg su se prisutnima obratili Dragan Milić, predsjednik Auto i karting saveza Crne Gore, Milan Jančić, direktor Direktorata za sportsku infrastrukturu u Ministarstvu sporta i mladih i Darko Nikčević, sekretar Sekretarijata za sport Glavnog grada Podgorice.

Prije svečanog otvaranja prisutni su minutom ćutanja odali poštu poznatom crnogorskom automobilisti i šampionu i članu Upravnog odbora Auto i karting saveza Crne Gore Janku Vlahoviću, koji je nedavno tragično, u saobraćajnoj nesreći izgubio svoj život. Državnu zastavu na jarbol prilikom intoniranja nacionalne himne je podigao njegov sin Nikola, takođe automobilista.

Uspješan organizator prve brdske trke za Šampionat Crne Gore bio je AMK Monterejsing, na čelu sa Željkom Ivanovićem.



Pobjednička postolja – klasa H 1000:

1. Miloš Peruničić (Monterejsing) 5:53.748, 2. Vojo Radanović (Herceg Novi) 6:03.826;

N 1150: 1. Miloš Borilović (Aćimić Rejsing tim) 5:41.138, 2. Milorad Ražnatović (Crmnica) 5:44.505, 3. Stevan Milošev (Herceg Novi) 5:44.852;

A 1150: 1. Sava Nikčević (Gorštak) 5:20.315, 2. Žarko Lagator (Lovćen Rejsing) 6:35.858, 3. Spasoje Nikolić (Podi) 9:56.385;

N 1400: 1. Dejan Đonović (Crmnica) 5:07.106, 2. Marko Janković (Gorštak) 5:10.229, 3. Miljan Nikolić (Nilović) 5:10.497;

A 1400: 1. Marko Adžić (Podi) 4:55.691, 2. Dejan Nilović (Nilović) 5:06.492, 3. Saša Brković (Monterejsing) 5:34.195;

H 1400: 1. Darko Ivanović (Kotor) 4:35.576, 2. Baćko Vujović (Gorštak) 4:41.196, 3. Nikola Brković (Monterejsing) 5:45.791;

N 1600: 1. Gligor Šušić (Podi) 5:32.499;

A 1600: 1. Mirko Vujačić (Crmnica) 4:36.745, 2. Milivoj Bulatović (Gorštak) 5:31.893, 3. Marija Ivanović (Monterejsing) 5:32.317; H 1600: 1. Mile Malović (Podgorica) 5:23.211; N 2000: 1. Goran Vučetić (Podi) 4:47.314, 2. Boško Tujković (Kotor) 4:54.550; A 2000: 1. Radovan Masoničić (Crmnica) 4:55.303; H 2000: 1. Milan Jakšić (Kotor) 4:25.854; H 2000+: 1. Dražen Radulović (Podgorica) 4:29.592, 2. Igor Ivanović (Monterejsing) 4:39.236, 3. Ivan Ražnatović (Podi) 4:42.130; E1 MOTO: 1. Balša Đuričković (Gorštak) 4:47.292; E2 SH: 1. Jovan Perunović (Podi) 4:23.319, 2. Tripo Pinjatić (Crmnica) 4:31.355; Generalni plasman: 1. Jovan Perunović (Podi) 4:23.319, 2. Milan Jakšić (Kotor) 4:25.854, 3. Dražen Radulović (Podgorica) 4:29.592; Plasman klubova: 1. Crmnica 68 bodova, 2. Gorštak 61, 3. Monterejsing 58;

Kup „Kuči 2025“ – do 1200: 1. Jovan Perunović (Podi) 3:23.319, 2. Balša Đuričković (Gorštak) 4:47.292, 3. Sava Nikčević (Gorštak) 5:20.315; do 1400: 1. Darko Ivanović (Kotor) 4:35.576, 2. Baćko Vujović (Gorštak) 4:41.196, 3. Marko Adžić (Podi) 4:55.691; do 1600: 1. Mirko Vujačić (Crmnica) 4:36.745, 2. Mile Malović (Podgorica) 5:23.211, 3. Milivoj Bulatović (Gorštak) 5:31.893; do 2000: 1. Milan Jakšić (Kotor) 4:25.854, 2. Goran Vučetić (Podi) 4:47.311, 3. Boško Tujković (Kotor) 4:54.550; 2000+: 1. Dražen Radulović (Podgorica) 4:29.592, 2. Igor Ivanović (Monterejsing) 4:39.236, 3. Ivan Ražnatović (Podi) 4:42.130.