Neverovatna završnice borbe večeri.

Izvor: Twitter/KavezMMA/Screenshot

Najiščekivanija borba na FNC23 između Marka Bojkovića i Miloša Janičića završila se na zaista spektakularan način, velikom pobjedom Crnogorca. Sve je bilo gotovo sredinom druge runde kada je Janičić srušio Bojkovića na patos, a onda počeo da udara u glavu svog rivala kome se zatvorilo desno oko.

Pogledajte kako je Miloš Janičić pobijedio Marka Bojkovića u MMA spektaklu u "Beogradskoj areni":

Miloš Janičić nokaut druga runda!

Neverovatan performans, ogromne pohvale!#FNC23pic.twitter.com/ALCINwrGDQ — Kavez MMA (@KavezMma)May 24, 2025



"Jedva sam čekao da se sve završi, a izvinjavam se što sam rekao da je kukavica", rekao je Miloš Janičić obraćajući se svom rivalu s kojim se danima uoči meča u Beogradu "peckao", što je uobičajeno za ovaj sport: "Bilo je stvarno teško i hvala mu na borbi. Druga stvar, skor 18-3, pa to niko na Balkanu. Nikad nisam bio autsajder, imao sam operaciju ukrštenih ligamenata prije osam mjeseci i to treba reći, neki za to vrijeme ne počnu ni da trče".

Prema njegovim riječima ključna stvar bilo je "srce", a ističe da ne zna da li su poslije svega "zakopali ratne sekire", s tim da ga i te kako poštuje poslije borbe koja je viđena večeras.

Vidjeli smo i još nekoliko spektakularnih borbi na FNC23. Iznenađenje je bio možda neočekivano lak poraz legendarnog Dušan Džakića, poslije čega smo vidjeli laku pobjedu Vasa Bakočevića, a onda i Aleksandra "Džokera" Ilića koji je zapalio publiku u "Beogradskoj areni".