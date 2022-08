Mlada češka teniserka Sara Bejlek našla se u žiži skandala zbog sramne proslave pobjede.

Izvor: Kurir

Nakon što je mlada češka teniserka izborila plasman u glavni žreb US opena uslijedila je proslava koja je bacila crnu sjenku na njen sjajan uspjeh.

Naime, na snimku koji je izazvao pravo gađenje ljubitelja tenisa širom svijeta može se vidjeti kako otac Sare Bejlek više puta rukom dodiruje po zadnjici 16-godišnju teniserku i ljubi je u usta!

Nakon sramnog pozdrava sa ocem mlada zvijezda je prišla treneru koji ju je takođe potapšao nekoliko puta po zadnjici.

¡SE DESATA LA POLÉMICA!



El entrenador y papá de la joven de 16 años Sara Bejlek han sido criticados por "tocamientos inapropiados", al darle una nalgada a la jugadora tras el festejo en el#USOpenpic.twitter.com/JsxUrjD6oY — Saque Ace (@AceSaque)August 28, 2022

Tinejdžerka je izgubila u prvom kolu turnira od Ljudmile Samsonove (6:3, 6:1), a nakon meča je prokomentarisala snimak koji je izazvao buru.

La célébration de Sara Bejlek (16 ans) après sa qualif pour le tableau principal enflamme les réseaux sociaux à travers le monde. Il s'agit de son père et de son coach.pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews)August 27, 2022

Mlada Čehinja je pokušala da opravda postupak oca i trenera.

"Vidjela sam video snimak i bila je to spontana reakcija cijelog tima. Radovali smo se. Možda je to bilo nezgodno i nekima neugodno, ali već sam o tome razgovarala sa timom i neće se ponoviti", kaže Sara i dodaje:

"Tata mi je tata i uvijek će biti. Trenera znam otkad sam imala osam godina. On mi stavlja trake, masira me. Da se nešto slično dogodilo u Češkoj, niko ne bi imao problema s tim. Ali pošto smo u Americi, svi to komentarišu", zaključila je teniserka.