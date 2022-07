Američki senatori Rend Pol i Dru Springer brane Novaka Đokovića i žele da on bude dio poslednjeg grend slema sezone.

Novak Đoković ne može da igra na US openu ukoliko ne dođe do promjene pravila. Međutim, američki senatori stali su u njegovu odbranu i žele da on igra na poslednjem grend slemu sezone.