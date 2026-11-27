Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je za Pobjedu da podržavaju najavljeno povećanje zarada, ali očekuju da se kroz pregovore pronađe rješenje koje će uvažiti specifičnosti prosvjetne profesije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore formirao je pregovarački tim koji će sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija razgovarati o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora (GKU), odnosno korekciji koeficijenata zaposlenih. Cilj je da najavljeno povećanje zarada kroz novi Euro model bude usklađeno sa postojećim dodacima, kako bi se očuvale razlike u platama u skladu sa radnim iskustvom, odgovornošću i stručnim zvanjima, prenosi Pobjeda.

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je za Pobjedu da podržavaju najavljeno povećanje zarada, ali očekuju da se kroz pregovore pronađe rješenje koje će uvažiti specifičnosti prosvjetne profesije.

Prema njegovim očekivanjima, razgovori sa predstavnicima resornog ministarstva trebalo bi da počnu naredne sedmice.

„Očekujemo od njih poziv naredne sedmice i da Granski kolektivni ugovor dovedemo na prihvatljiv nivo“, rekao je on.

Božović navodi da u Ministarstvu prosvjete imaju razumijevanja za njihove zahtjeve, ali da će konačna odluka zavisiti od Vlade, odnosno od premijera i ministra finansija.

Prema najavama novog Euro modela, minimalna zarada za zaposlene sa četvrtim nivoom kvalifikacija trebalo bi da iznosi 1.250 eura, dok je za sedmi nivo predviđeno 1.400 eura. Na sjednici Glavnog odbora Sindikata prosvjete podržan je najavljeni koncept povećanja, uz zahtjev da se postojeći dodaci iz GKU, među kojima su razredno starješinstvo, minuli rad, kao i dodaci za naučna i nastavnička zvanja, obračunavaju na minimalnu zaradu.

Pregovaračku komisiju Sindikata činiće Radomir Božović, Oliver Jakovljević, Slavko Đilas i Radojko Rakonjac.

Božović ističe da je neophodno precizirati način obračuna svih dodataka i usaglasiti koeficijente, kako bi se izbjeglo izjednačavanje zarada zaposlenih sa različitim nivoima odgovornosti i iskustva.

„Neprihvatljivo je da imaju svi iste plate. Tu imamo razne dodatke u Granskom kolektivnom ugovoru. Država treba da pokaže da vrednuje nastavnika, da vrednuje njegov trud. Svelo bi se da početnik nastavnik i direktor škole koji radi 30 godina imaju istu platu. To je nedopustivo i očekujemo da ćemo sa nadležnima regulisati to pitanje“, rekao je Božović.

On je ukazao i na to da Sindikat već dva i po mjeseca čeka konkretniji odgovor Vlade na svoje zahtjeve.

„Imamo komunikaciju sa našim resornim ministarstvom. Odatle dobijamo pozitivan stav na naše zahtjeve i za našu argumentaciju. Mogu da kažem da nailazimo na razumijevanje. Vidjećemo šta kažu premijer i ministar finansija o tome“, rekao je Božović.

Govoreći o očekivanim efektima novog modela, predsjednik Sindikata smatra da bi zaposleni trebalo da ostvare veće prihode nego po aktuelnom sistemu Evropa sad 2, prenosi Pobjeda.

„Dobićemo više novca. Jeste da je inflacija, ali je uvećanje veće i ne može inflacija tako lako da ga neutrališe. Svjedoci smo da su cijene uvećane, u marketima, u pružanju raznih usluga“, istakao je predsjednik Sindikata.

Osim pregovora sa resornim ministarstvom, predstavnici Sindikata prosvjete očekuju i sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem, na kojem bi, zajedno sa drugim sindikalnim organizacijama, razgovarali o najavljenom modelu povećanja zarada. Kako je najavljeno, sastanak bi trebalo da počne u 15.30 časova, a tema razgovora biće upravo novi sistem obračuna zarada i njegovi efekti na zaposlene.

Dosadašnji pregovori obilježeni sporovima oko dodataka

Sindikat prosvjete je i prethodnih godina sa nadležnim ministarstvima pregovarao o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih, posebno kroz povećanje koeficijenata i izmjene Granskog kolektivnog ugovora.

Jedan od važnijih dogovora postignut je krajem prošle godine, kada su usvojene izmjene GKU nakon pregovora o dodacima na zarade. Sindikalci su tada ukazivali na umanjenja pojedinih primanja nakon uvođenja centralizovanog obračuna zarada, zbog čega su tražili korekciju dodataka kako bi se nadoknadile nastale razlike.

Početkom septembra prošle godine organizovali su i štrajk upozorenja zbog smanjenja zarada nastavnicima, nakon čega su uslijedili pregovori sa nadležnima. Razgovori su završeni kompromisom i potpisivanjem izmjena Granskog kolektivnog ugovora.

Slična situacija zabilježena je i 2024. godine, kada je Sindikat organizovao trodnevni štrajk prosvjetnih radnika zbog neispunjavanja zahtjeva za povećanje zarada predviđenih ranije izmijenjenim GKU. Štrajk je okončan nakon postizanja dogovora sa predstavnicima vlasti.