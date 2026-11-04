Trener Crvene zvezde Ibon Navaro oglasio se pred put u Grčku na gostovanje Olimpijakosu.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je u duplom kolu Evrolige vezala dvije pobjede (protiv Makabija i Bajerna), a sad je pred izabranicima Ibona Navara najteži zadatak u dosadašnjem toku takmičenja. Klub sa Malog Kalemegdana putuje u Grčku gdje će na megdan izaći Olimpijakosu u petak od 20.15 sati. Španski strateg je pred put u Pirej govorio o očekivanjima crveno-bijelih u 10. kolu elitnog takmičenja.

"Ne radi se o tome da li sam ja spreman, već da li smo mi spremni, takav je raspored. U prvih mjesec i po dana imali smo mnogo utakmica na domaćem terenu, a sada moramo da se suočimo sa ovakvim rasporedom. Dosad smo ostvarili dvije pobjede na tri gostovanja, ostaje nam da vidimo kako će teći dalje. Očekuju nas veoma kvalitetni protivnici i gostovanja u izuzetno teškim dvoranama, ali to je izazov za nas", rekao je Navaro.

Vidi opis Ibon Navaro: "Dvije stvari da ispravimo ili nemamo šansu u Pireju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Iako je Zvezda dobro startovala, Navaro nije 100 posto zadovoljan timom. "Postoji još dosta stavki na kojima moramo da radimo. Posebno ako želimo da imamo bilo kakvu šansu da pobijedimo u narednim utakmicama, moramo odmah da ispravimo određene nedostatke. U suprotnom, nećemo imati nikakve šanse", rekao je Navaro i potom dodao konkretne primjere: "Kontrola defanzivnog skoka i generalno kontrola reketa biće izuzetno važni u narednoj utakmici. Pokušali smo da radimo na tome, pa ćemo vidjeti da li smo uspjeli da riješimo te probleme."

"Olimpijakos je drugačiji"

Vidi opis Ibon Navaro: "Dvije stvari da ispravimo ili nemamo šansu u Pireju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Olimpijakos nije samo aktuelni šampion, već je i tim koji igra sjajno i u novoj sezoni. "Gostujemo šampionu, moramo da pokažemo poštovanje. Kada je neki tim šampion, to nije samo zbog kvaliteta koji posjeduje, već i zbog njegovog karaktera, mentaliteta i sposobnosti da se takmiči na najvišem nivou. Olimpijakos je drugačiji – ima sposobnost da, kakvi god bili problemi sa kojima se suočava, uvijek pronađe način da bude konkurentan i da pobjeđuje. To je prva stvar koju moramo da imamo na umu.

Drugo, Olimpijakos je najbolja ekipa u ofanzivnom skoku, najbolja po broju poena iz druge šanse i najbolja po realizaciji šuteva za dva poena. To je veliki izazov za nas. Kada igrate protiv takvih ekipa, morate da budete maksimalno koncentrisani prilikom zatvaranja šutera, u situacijama jedan na jedan, kao i prilikom zagrađivanja koša. Zato moramo da napravimo veliki iskorak u segmentima igre u kojima trenutno nismo dovoljno dobri. Ako želimo da podignemo našu igru na viši nivo, u tim stvarima moramo da napravimo ne jedan, već dva koraka naprijed."

Nedostaje Stefan Miljenović "Osim Stefana Miljenovića, koji je van tima, svi ostali su spremni i konkurišu za sastav."

Na kraju, Navaro je prokomentarisao i gust raspored. Iako su crveno-bijeli u ritmu pobjeda, tim nema dovoljno vremena da se pripremi za izazove koji slijede. "Volio bih da su to zaista četiri dana, ali zapravo nisu. Imamo samo dva dana za rad, jer su igrači u ponedjeljak imali slobodan dan. Juče smo odradili dobar trening, danas takođe imamo dobar trening, a sutra putujemo i odradićemo posljednji trening u okviru priprema za utakmicu. Ali da, tokom protekle nedjelje bili smo fokusirani na stvari koje moramo da unaprijedimo u našoj igri. Zato sam i rekao da ćemo vidjeti da li je rad koji smo uložili dao rezultate ili je bio uzaludan", zaključio je Navaro.

(MONDO)