Real Madrid bi mogao da na meču sa Crvenom zvezdom 12. novembra bude desetkovan.

Izvor: MN Press

Fakundo Kampaco se povrijedio 10 dana pred meč sa Crvenom zvezdom. Real Madrid već ima problema sa povredama pošto su se u prethodnim danima povrijedili Mikael Jantunen i Teo Maledon, a sada bi za naredne mečeve mogao da ispadne iz konkurencije i Fakundo Kampaco.

Sada iz Španije dolaze vijesti da je Fakundo Kampaco doživio povredu mišića i da skoro sigurno neće igrati 4. novembra protiv Panatinaikosa. Nakon toga će Real igrati u ACB ligi sa Mursijom, a onda 12. novembra sa Crvenom zvezdom. Do tada nas čeka 10 dana u kojima će on prvo ići na preglede i utvrdiće se tačno na koliko će biti van terena.

Ko će igrati protiv Crvene zvezde?

Mikael Jantunen sigurno neće jer je 29. oktobra povrijedio lijevo stopalo i pauziraće najmanje pet nedjelja, a možda i više mjeseci. Što se tiče Tea Maledona i Fakunda Kampaca, za sada nema zvaničnih informacija o tome koliko će biti van terena, ali Maledon je povrijedio desno koljeno. Završio je utakmicu na kojoj se povrijedio, ali ostaje da se vidi da li je oštećenje ozbiljnije.

Ovo bi moglo da napravi velike probleme pošto je odranije na duže povrijeđen Nik Smit, kao i Gabrijel Dek, pa će od igrača koji mogu da igraju na pleju ostati zdravi Andres Feliz i Serhio Ljulj.