Lamar Odom je otvorio profil na Onli Fensu i ponovo je u centru pažnje.

Izvor: Profimedia

Lamar Odom je otvorio Onli Fens. Sada 46-godišnji nekadašnji NBA košarkaš u utorak je objavio da ima profil na platformi koja uglavnom ima erotski i 18+ sadržaj. Takođe je i njegova djevojka Rejčel Bredli otvorila profil, a poručili su da "ništa nije isključeno" što se tiče sadržaja.

"Malo više lično, zaigrano. Strana Lamara Odoma koju niste vijdeli ranije. Uđite u moj svijet", napisao je u najavi nekadašnji proslavljeni sportista i dodao: "Ljudi čuju za Onli Fens i odmah pomsile na jednu stvar, ali neću vam reći šta ćete vidjeti, a šta nećete. Uvek sam bio otvorena knjiga, ali neka poglavlja još niste vidjeli."

Karijera Lamara Odoma

Sada 46-godišnji bivši košarkaš bio je četvrti pik na draftu 1999. godine i nakon četiri godine u Klipersima i dve u Majamiju otišao je u Lejkerse gde se proslavio. Igrao je sedam godina u ekipi sa Kobijem Brajantom, dva puta je bio NBA šampion i najbolji šesti igrač lige.

Sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Drđavaima bronzu sa Olimpijskih igara 2004. godine i zlato sa Svjetskog prvenstva u Turskoj 2010.

Problemi nakon karijere

Nakon kraja karijere imao je ogromnih problema sa zavisnošću, zdravljem, zakonom. Bio je u centru pažnje zbog veze sa Kloi Kardašijan, a nakon razvoda od nje je nekoliko puta uhvaćen sa prostitutkama i drogom.

(MONDO, N.L.)