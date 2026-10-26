Košarkaši Budućnost Volija u utorak u 19:00 časova gostuju Trentu u petom kolu Evrokupa, sa željom da nastave pobjednički niz i upišu važan trijumf na evropskoj sceni.

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Posljednju pobjedu izabranici Andreja Žakelja ostvarili su u Ljubljani, gdje su savladali Cedevita Olimpiju rezultatom 95:81. Prethodno su bili bolji od Slovana iz Bratislave (82:70) i litvanskog Neptunasa (104:89), pa u dobrom raspoloženju dočekuju novi evropski izazov.

Budućnost je u posljednjim utakmicama pokazala napredak u organizaciji igre, skoku i timskoj saradnji, dok povratak Ajversona Molinara i sve bolja forma ostalih igrača daju dodatne opcije stručnom štabu. Ipak, gostovanje u Trentu zahtijevaće visok nivo koncentracije, posebno u odbrani i kontroli ritma utakmice.

Trener Podgoričana Andrej Žakelj upozorio je na atletske karakteristike italijanskog tima i njegovu sposobnost da brzo prelazi u napad.

„Trento ima veoma atletsku ekipu koja dobro trči. Prvi zadatak na koji moramo da budemo fokusirani jeste vraćanje u odbranu. Igraju mnogo situacija jedan na jedan i pik-en-rol, tako da će biti potrebno mnogo koncentracije i komunikacije u odbrani. To su najbitnije stvari, a moramo da im pariramo i u skoku“, istakao je Žakelj.

On je naglasio da će važnu ulogu imati i dobra organizacija napada, s obzirom na to da Trento koristi različite vrste odbrambenih postavki.

„U napadu treba da igramo pametno. Koriste različite vrste odbrane, tako da i na to moramo biti spremni“, poručio je trener Budućnosti.

Trento je u dosadašnjem dijelu Evrokupa ostvario jednu pobjedu i pretrpio tri poraza, a ekipu predvodi novi trener Alesandro Rosi. Italijanski sastav raspolaže atletskim i napadački potentnim igračima, zbog čega će za Budućnost biti važno da ograniči tranziciju domaćina i ne dozvoli mu lake poene.

Istorija međusobnih duela ide u prilog Podgoričanima, koji su u dosadašnjih 12 susreta u Evrokupu slavili osam puta. Ipak, Trento je dobio oba meča prošle sezone, pa će predstojeći duel biti prilika za Budućnost da prekine taj niz i nastavi uspješan period.

Utakmica Trento – Budućnost Voli igra se u utorak, 27. oktobra, od 20 časova u dvorani BTS Arena u Trentu.