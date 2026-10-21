Džonatan Motli se vraća u tim Crvene zvezde za derbi protiv Partizana, dok je Izundu već na raspolaganju. Pročitajte sve detalje.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Crvena zvezda do prije samo nekoliko dana strahovao je da bi u derbi protiv Partizana mogao da uđe bez ijednog centra, a onda se situacija drastično popravila. Prvo se ekipi priključio Ebuka Izundu, a sada je na raspolaganju Ibonu Navaru i Džonatan Motli!

Po riječima Zvezdinog trenera, Džonatan Motli će biti u konkurenciji za sjutrašnji megdan sa Partizanom. Na dan utakmice će biti donesena konačna odluka da li će moći i da pomogne timu ili će se njegov povratak na teren još malo sačekati.

"Kompletirao je dva treninga. Na dan utakmice ćemo odlučiti", rekao je Navaro o Motliju i zatim prokomentarisao dolazak Kristijana Koloka: "Fokusiran sam samo na igrače koji mogu da igraju protiv Partizana".

To znači da bi centarski tandem Crvene zvezde u derbiju protiv najvećeg rivala mogli da čine Motli i Izundu, baš kao što je projektovano na početku sezone. Obojica su u prethodnom periodu imali problema sa povredama, a zanimljivo je da su crveno-bijeli bez njih započeli niz pobjeda.

Treba imati u vidu da Džonatan Motli nije imao sjajan početak sezone u dresu Crvene zvezde. Odigrao je prva tri meča u Evroligi, postigao samo četiri poena, imao sedam skokova, tri asistencije i 10 izgubljenih lopti, uz tri iznuđene i osam napravljenih ličnih grešaka.