Slovenac Luka Dončić imao je žestok okršaj sa novajlijom Golden Stejta.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Lejkersi ubjedljivo su savladali Golden Stejt Voriorse sa 127:105, a na otvaranju sezone zablistao je Luka Dončić. Slovenac je meč završio 28 poena, osam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte za 30 minuta igre, a posebno je bio u centru pažnje zbog sukoba sa Jakselom Lendeborgom.

Njih dvojica su konstantno razmjenjivala "treš tok", ali je zvijezda Lejkersa na kraju likovala. Poznat je Luka kao neko ko voli da "zakuva" na terenu, a tako je bilo i ovog puta.

Dončić i novajlija Voriorsa ušli su u raspravu tokom druge četvrtine, nakon što je Lendeborgu dosuđen faul pri šutu. Sukob se nastavio čak i kada je Lendeborg otišao na klupu, pošto mu je Dončić konstantno dobacivao.

¡BIENVENIDO A LA NBA! Luka Doncic le enseñó a Yaxel Lendeborg a respetarlo, y anduvo sobre el rookie toda la noche.Incluso Steve Kerr se hizo de palabras con el jugador de Lakers. https://t.co/dP45P9I9us — ESPN.com.mx (@ESPNmx)October 22, 2026

Po ko zna koji put, Slovenac je to iskoristio kao dodatno "oružje", pogodio je pet trojki, a 23 poena postigao je u prvom poluvremenu.

"Svi znaju da, kada neko počne da priča, dobijate drugačijeg mene. To je, dakle, bilo to."

Lendeborg je na kraju dobio tehničku grešku, dok je Dončić uspio da je izbjegne, iako je nastavio sa dobacivanjima.

"Pričao je svašta. Ali, znate, ove sezone se trudim da ne uzvraćam. Ne želim da dobijam tehničke greške. Ovo je prvi put da nije dosuđena obostrana tehnička greška, jer ja ništa nisam rekao. Dakle, radim na tome. I kao što vidite, mislim da je to odlično funkcionisalo", rekao je Dončić na konferenciji poslije utakmice.