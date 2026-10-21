Košarkaš Partizana Nikola Tanasković najavio je derbi sa Crvenom zvezdom.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Partizana Nikola Tanasković vrlo dobro zna koliki ulog nosi vječiti derbi i ne bježi od pritiska. Spreman je na žestoku borbu i ističe da će samopouzdanje biti ključno u duelu sa Crvenom zvezdom.

Tanasković je jedan od nekolicine srpskih igrača u derbiju i sigurno će njegova energija i doprinos biti od velikog značaja.

"Sigurno da ima i uzbuđenja i treme, neke pozitivne treme. Znamo da je ovo jedna od najbitnijih utakmica ove godine. Uvijek je lijepo igrati derbi i boriti se za svoj klub", rekao je Tanasković i nastavio:

Vidi opis "Najvažniji meč u godini": Tanasković vrlo dobro zna šta je pritisak i ne bježi od toga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Mislim da su atmosfera i raspoloženje na dobrom nivou. Svi momci znaju da treba da daju maksimum i svjesni su šta ih čeka. Zvezda dolazi iz pobjedničkog niza od četiri utakmice, a na nama je da odgovorimo, da budemo maksimalno agresivni i borbeni i pokušamo da prednost domaćeg terena pretvorimo u našu korist."

Crno-bijeli su u nizu od tri evroligaška poraza, a šut sa distance im je trenutno najslabija tačka.

"Imali smo period tokom cijele prošle nedjelje kada nismo mogli da pogodimo šut za tri poena i šutirali smo u lošim procentima. Mislim da će to doći kroz rad. Treba samo da se dodatno potrudimo, vjerujemo i imamo samopouzdanje u šut. Siguran sam da će u jednom trenutku krenuti i da ćemo ponovo pronaći ono samopouzdanje koje smo imali na početku sezone. To je jedini način", istakao je Tanasković.

Porazi su arhivirani, ne osvrću se na ono što je bilo, a u duelu sa najvećim rivalom će sigurno morati da daju svoj maksimum u odbrani.

Izvor: MONDO

"Ne opterećujemo se previše onim što je bilo. Dozvolili smo neke poraze i imali loše minute u kojima smo protivniku dopustili da veže dosta poena. Odbrana nam je padala u ključnim momentima, posebno u trećoj četvrtini. To je prošlost, idemo dalje i okrećemo se narednoj utakmici", rekao je košarkaš Partizana.

Još malo o navijačkoj kulturi u Beogradu...

"Sigurno da je ludo koliko je grad podijeljen. Derbi je praznik i za nas i za njih, a sada se igra na našem terenu. Nadam se da će doći što više navijača, da ćemo napuniti arenu i imati tu podršku, našeg šestog igrača, kako bismo pobijedili", rekao je Tanasković i zaključio:

"Sigurno da osjećam neki dodatni pritisak. Arena se zapali kada je derbi. Spremam se kao za svaku utakmicu, ali imaš ipak malo veću motivaciju kada je u pitanju vječiti derbi."