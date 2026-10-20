Vanja Marinković se vraća poslije teške povrede i ponovo je u punom trenažnom pogonu.

Izvor: MN Press

Konačno dobre vijesti iz tabora KK Partizan. Crno-bijeli su objavili izvještaj o zdravstvenom stanju Vanja Marinkovića koji se konačno vraća u pun trenažni proces. On je doživio povredu još u januaru, potom je operisan, ali je konačno došlo vrijeme za povratak poslije dugog oporavka od skoro devet mjeseci.

Kapiten Partizana je dobio zeleno svjetlo da se priključi timskim treninzima. Nakon detaljnih pregleda u Finskoj, Marinković je od dr Lase Lempianena dobio dozvolu da se priključi timskim treninzima u punom ritmu. Kompletan proces će biti pomno praćen i kontrolisan sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman, navodi se u saopštenju crno-bijelih.

Izveštaj o zdravstvenom stanju Vanje Marinkovića:Kapiten crno-belih Vanja Marinković je dobio zeleno svetlo da se priključi timskim treninzima! Nakon detaljnih pregleda u Finskoj, Marinković je od dr Lase Lempianena dobio dozvolu da se priključi timskim treninzima u punom ritmu. Kompletan proces će biti pomno praćen i kontrolisan sa ciljem da se kapiten na teren vrati u potpunosti spreman. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)October 20, 2026

Nema kraja problemima

Vanja Marinković se vraća na teren poslije devet mjeseci, što su sjajne vijesti za Đoana Penjaroju koji dobija jako važno pojačanje u spoljnoj liniji, ali tu nije kraj mukama.

Van terena su novajlija Derek Vilis, koji se nesrećno povrijedio na debiju za crno-bijele, dok je iz konkurencije ispao i centar Tonje Džekiri. Očekuje se da se krilni centar vrati do kraja oktobra, dok se u isto vrijeme očekuje i povratak Džekirija koji mora da pauzira dvije nedjelje.