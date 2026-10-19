Dubai je upisao pobjedu u ABA ligi na krilima Filpia Petruševa. Slijedi gostovanje Bajernu u Evroligi.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Dubai je upisao laku i ubjedljivu pobjedu u ABA ligi. Rutinski je izašao na kraj sa Studentskim centrom - 108:90. Bilo je ovo ujedno i zagrijavanje za Evroligu i okršaj sa Bajernom u Minhenu koji slijedi.

Među najzaslužnijima za trijumf bio je Filip Petrušev (13, 4sk) i efikasniji od njega u domaćem timu bili su samo Kosta Kondić (14) i Mfiondu Kabengele (15, 5sk). Na drugoj strani nezaustavljiv je bio bivši igrač Crvene zvezde Aleksa Uskoković sa dabl-dabl učinkom (22, 10as).

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Što se samog meča tiče, djelovalo je da će Dubai lakše doći do trijumfa jer je već poslije prvog kvartala imao dvocifren plus (35:25), pa je na poluvrijeme otišao sa "+16" (64:48). Međutim, gosti su odigrali savršenu treću deonicu, prišli na samo poen minusa (81:80). Taj tempo nisu uspjeli da prenesu na poslednji kvartal, pa je Dubai odbio nalet i upisao pobjedu.