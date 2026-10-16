Turski klub Bešiktaš napao je legendarnog Ibrahima Kutlaja zbog onoga što je rekao o transferu Lonija Vokera, gdje vidi da iza njega stoje Srbi - Dušan Alimpijević i Miško Ražnatović.

Izvor: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni turski košarkaš Ibrahim Kutlaj zamjerio se Bešiktašu zbog neoprezne izjave koju je dao u TV programu, kada je izrazio sumnju da nije sve čisto u transferu Lonija Vokera, novog igrača crno-bijelih iz Istanbula. Kutlaj je primijetio da je zajednički imenilac za trenera Dušana Alimpijevića i igrača Lonija Vokera - srpski agent Miško Ražnatović - kod koga je upravo Amerikanac prešao u agenciju nekoliko dana uoči potpisa.

Zbog takvih insinuacija, oštro je reagovao Bešiktaš i u saopštenju koje je objavljeno pred ponoć, zatražio je od Kutlaja da se hitno izvini klubu, treneru, agentu i igračima, smatrajući da je prešao granicu lijepog ponašanja.

Šta je poručio Bešiktaš?

Izvor: MN Press

"Oštro osuđujemo Ibrahima Kutluaja zbog iznošenja neosnovanih optužbi u vezi sa procesom dovođenja Lonija Vokera, novog pojačanja našeg muškog košarkaškog tima, tokom jedne televizijske emisije. Kutluaj pokušava da stvori utisak da se dolazak igrača u naš klub zasniva na neprofesionalnim i subjektivnim kriterijumima, ističući da naš trener Dušan Alimpijević i agent novog pojačanja dolaze iz iste zemlje. Ovakvim neosnovanim tvrdnjama daleko je prevazišao granice komentarisanja", naglašavaju iz Bešiktaša.

"Neprihvatljivo je da komentator koji radi za zvaničnog emitera Evrolige u našoj zemlji ovakvim klevetničkim optužbama pokušava da baci sijenku na dolazak u naš klub jednog od najuspješnijih igrača u Evropi, koji je izabran u prvoj rundi NBA drafta i odigrao gotovo 350 utakmica tokom sedam sezona u NBA ligi".

"Ukoliko posjedujete bilo kakve konkretne informacije ili dokumente koji potkrepljuju ove optužbe i insinuacije, iznesite ih jasno i nedvosmisleno. U suprotnom, nemojte unositi sumnju u javnost izrazima poput 'zanimljiv detalj' ili 'čudan detalj'".

"Pozivamo komentatora Ibrahima Kutluaja da pojasni i potkrepi svoje tvrdnje, a ukoliko to ne učini, da uputi javno izvinjenje. Obavještavamo javnost da ćemo, ukoliko izvinjenje na kraju ipak izostane, pokrenuti postupak pred rukovodstvom Evrolige kako bi odgovarajuće sankcije bile izrečene Ibrahimu Kutluaju, koji u našoj zemlji radi kao komentator za emitera Evrolige", zaključuje se.

Šta je rekao Ibrahim Kutlaj?

İbrahim Kutluay'ın, Beşiktaş tarafından kınama mesajına sebep olan o Lonnie Walker transfer süreci sözleri. https://t.co/e3P9ZT0y0Q — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06)October 15, 2026



"Šta se sprema? Miško Ražnatović, jedan od najpoznatijih evropskih košarkaških menadžera, 12. oktobra je objavio tvit da su postigli dogovor sa Lonijem Vokerom, zvijezdom koja blista u Evropi, a koja je tada bila na trening-kampu Denvera. I već 15. oktobra Voker je stigao u Bešiktaš, čiji je trener srpski stručnjak Dušan Alimpijević. Dakle, čim je postigao dogovor sa Miškom Ražnatovićem, Voker je praktično odmah završio u Bešiktašu. Klub je već desetak dana tražio pojačanje, a sada je sve dobilo epilog", rekao je Turčin.

Ko je Loni Voker?

Vidi opis Bešiktaš napao Kutlaja zbog Srba: "Izvini se za to što si rekao o Mišku i Alimpijeviću" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Radi se o američkom košarkašu rođenom 1998. godine koji je studirao na koledžu Majami na Floridi, samo jednu sezonu, prije nego što će kao 18. pik biti izabran na draftu 2018. godine od strane San Antonija. Četiri sezone proveo je u Spursima, potom je bio u Lejkersima i Bruklinu, a onda je sezonu 2024/25 proveo u Žalgirisu u kome je bio najbolji igrač. Uslijedio je kratak izlet opet u NBA, u dresu Filadelfije, da bi potom lane nastupao za Makabi Tel Aviv - u kome je takođe bio nosilac.

Prošle sezone je imao prosjek od 15,2 poena po meču, 2,2 asistencije i 2,5 skokova, a sada je posle otkaza u Denveru vrlo brzo ozvaničio povratak u Evroligu u dres Bešiktaša.