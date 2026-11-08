Promjenljivo do potpuno oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći mjestimično kiša, uglavnom u južnim i zapadnim predjelima.

Izvor: MONDO

Na primorju ponegdje mogući izaženiji pljuskovi. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do 11, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni.

Podgorica: Umjereno do pretežno oblačno, u popodnevnim satima i tokom noći moguća kiša. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 16 stepeni.