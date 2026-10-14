Đoan Penjaroja je pred put u Istanbul na meč sa Fenerbahčeom dobio pitanje o pojačanjima Partizana.

Izvor: MN Press

Partizan je doživio ubjedljiv poraz u Areni od Panatinaikosa (55:72) i ono što su svi mogli da vide je ozbiljan problem koji ima Đoan Penjaroja. Prosto, nema dovoljno igrača u sastavu, nedostaje bar još nekoliko pojačanja, što se čeka od početka sezone. Kada će stići?

"Nemam novosti u vezi toga. Nije to pitanje za mene", odgovorio je Penjaroja kada su ga novinari pitali za pojačanja na otvorenom treningu Partizana pred put u Istanbul na meč sa Fenerbahčeom.

Vidi opis Penjaroja: "Pojačanja Partizana? Nije to pitanje za mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Derek Vilis je bliži povratku na teren od Vanje Marinkovića, ali nije poznato kada bi mogli ponovo da se nađu u opremi i na terenu. Uz to se pojavio i još jedan problem pred put.

"Lamar Stivens je imao stomačne probleme tokom noći i njegov nastup protiv Fenerbahčea je pod upitnikom. Čekamo nove informacije."

"Kada promašujete..."

Vidi opis Penjaroja: "Pojačanja Partizana? Nije to pitanje za mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Ponovio je još jednom španski stručnjak da se Partizan muči sa procentima šuta, posebno za tri poena. Još jedan pokazatelj koliko je neophodno pojačanje, posebno neko ko ima poene u rukama.

"U Evroligi su pobjede najvažnije, igramo protiv tima koji ima kvalitet za fajnal-for Evrolige. Za takve mečeve neophodna je koncentracija i timska igra, moramo da odigramo na visokom nivou. Jasno je da u posljednje dvije utakmice imamo loše procente šuta, posebno za tri poena. Kada igrate protiv najjačih timova i promašujete otvorene šuteve, teško ćete pobijediti. Vjerujem da već protiv Fenera možemo da promijenimo tu situaciju", zaključio je Penjaroja.