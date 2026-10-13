Dres Majkla Džordana iz 1998. godine prodat je za rekordnih 14 miliona dolara, postavljajući nove standarde u svijetu sportskih memorabilija. Samo je dres Bejb Ruta vrjedniji.

Izvor: Youtube

Dres Majkla Džordana iz devedesetih prodat je za rekordnih 14 miliona dolara. U tom potpisanom dresu je 1998. godine igrao poslednju finalnu seriju za Čikago Bulse protiv Jute Džez. Konkretno, nosio ga je u drugoj utakmici finala, odigranoj u Solt Lejk Sitiju, u kojoj su Bulsi izjednačili skor u seriji na 1-1.

Bogataš iz Majamija Ron Firman, trgovac nekretninama, dobio je za navedeni iznos jedan od najvrednijih dresova u istoriji sporta. Ta serija za NBA titulu završena je Džordanovim košem za titulu preko Brajona Rasela i o toj kultnoj sezoni snimljen je i jedan od najboljih sportskih dokumentaraca ikad - "Poslednji ples" ("The Last Dance").

Džordanove stvari vrjedne kao remek-djela

"Iako je "težina" imena Majkla Džordana na tržištu sportskih memorabilija oduvijek dobro poznata, njegove lične stvari izdigle su se do nivoa kultnih umjetničkih djela“, izjavio je Dejvid Hant, predsednik aukcijske kuće, a prenio "ESPN".

Ipak, treba naglasiti da Džordanov dres nije najvrjedniji sportski suvenir ikad.

Niko kao veliki Bejb Rut

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Izvor: (AP Photo)

Cijena od 14 miliona dolara drugi je najveći poznati iznos plaćen za dres nošen na utakmici. Ispred njega je jedino dres kultnog igrača bejzbola Bejba Ruta iz Njujork Jenkisa, prodat za 24,12 miliona dolara 2024. godine.

Rut je taj dres nosio u trećoj utakmici Svjetske serije 1932. godine protiv Čikago Kabsa na stadionu "Rigli fild," kada je izveo čuveni "called shot" u oktobru 1932. godine i postigao houm-ran.

Ovako izgleda taj dres Bejb Ruta:

Izvor: (AP Photo/LM Otero)

​Ova prodaja ujedno je najmanje treći put da je Džordanov dres iz tog čuvenog NBA Finala 1998. godine dostigao cijenu od bar 10 miliona dolara. Dres iz prve utakmice prodat je na aukciji 2022. godine za oko 10,1 milion dolara, dok je dres iz treće utakmice prodat prošlog mjeseca za približno 12,3 miliona dolara.

​"Majkl Džordan je bio nevjerovatno talentovan igrač kome se divi cio svijet. Presrećan sam zbog ove kupovine“, rekao je Firman u saopštenju za javnost koje je prenijela aukcijska kuća.

Džordanov dres putovao decenijama

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Dres koji je Firman kupio prvobitno je nabavio privatni kolekcionar direktno od Čikago Bulsa 2003. godine, naveo je Hant, dodajući da je dres "imao potpuno jasan i neprekinut lanac vlasništva, jer je prije ove prodaje samo jednom promijenio vlasnika".

​Gotovo sve što je povezano sa finalom 1998. i Džordanovom poslednjom sezonom u Bulsima izaziva ogromno interesovanje među kolekcionarima.

Tako je 2023. godine par patika Er Džordan, koje je nosio u drugoj utakmici protiv Jute Džez, aukcijska kuća Sotebaj prodala za 2,2 miliona dolara, što je u to vrijeme najavljeno kao "novi svjetski rekord za najvrjednije patike ikada prodate“.