Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos posvetio je novu objavu na društvenim mrežama Nikoli Jokiću.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je MVP partiju u predsezoni, a to nije promaklo čelniku Panatinaikosa, Dimitrisu Janakopulosu. On je na svom Instagram storiju objavio fotografiju generisanu vještačkom inteligencijom, na kojoj je on sam predstavljen kao "Plejmobil" figurica koja razmatra dovođenje najboljeg centra planete.

Iako se mnogima činilo da Janakopulos koristi priču o trostrukom MVP-ju NBA lige kao marketinški trik, ispostavilo se da je i više nego ozbiljan u toj namjeri. On je ljetos poslao konkretnu ponudu njegovom menadžeru Mišku Ražnatoviću, ali to je trenutno daleko od realnosti.

"Kada računaš šta možeš da ponudiš Jokiću", napisao je čelnik Panatinaikosa uz šaljivu fotografiju.

Izvor: dpg7000/Instagram/Printscreen

Dimitris Janakopulos je poslao konkretnu ponudu agentu Nikole Jokića ovog ljeta i ne odustaje od te zamisli. Ono što je za mnoge naučna fantastika, za njega je samo još jedan poslovni poduhvat.

"Gledajte, što se mene tiče, ja sam prestao da gledam NBA onog dana kada je Majkl Džordan prestao da tapka loptu. Ozbiljno. Počeo sam ponovo malo da gledam NBA kada je Jokić otišao tamo. Vjerujem da je on među 10 najboljih igrača svih vremena. Volio bih da ga vidim u dresu Panatinaikosa i uradiću sve što je u mojoj moći da pokušam da to ostvarim", rekao je i dodao:

"Politika oko toga je teška, jer ne mislim da je to stvar klubova. Mislim da je stvar u tome što NBA možda neće dozvoliti da tako velika zvijezda ode. Ali, KUMARA sve završava", rekao je Janakopulos u nedavnom intervjuu za "Mozzartsport".