Prilikom predstavljanja kniige o Željku Obradoviću, nekadašnji hrvatski košarkaš "skinuo kapu" u čast legendarnog srpskog trenera.

Izvor: MONDO/MN PRess

Na 5. Mundijalu prijateljstva održana je promocija knjige Žoc autora Nikole Novakovića i Branimira Smilića, a osim autora o knjizi je govorio i legendarni košarkaš Partizana Vladimir Dragutinović. Iz publike su se pitanjima uključile i brojne regionalne košarkaške veličine, a o Željku su govorili i Stojko Vranković i Dino Rađa.

Život i karijera najtrofejnijeg evropskog trenera svih vremena privlače pažnju javnosti i nakon njegovog povratka na klupu Panatinaikosa, sa kojim želi da osvoji svoju 10. evropsku titulu. Nekadašnji košarkaš Partizana Vladimir Dragutinović vjeruje da je to moguće već u ovoj sezoni.

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Bivši košarkaš Stojko Vranković prisjetio se igračkih dana Željka Obradovića, sa kojim je bio cimer tokom Olimpijskih igara u Seulu 1988. godine. Već tada se vidjelo da će Obradović biti veliki trener, što je kasnije potvrdio kroz rad na klupi Partizana i brojnih drugih evropskih timova.

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Za kraj, o Željku Obradoviću govorio je i Dino Rađa koji je simbolično "skinuo kapu" u čast najvećeg evropskog trenera svih vremena. To je bio jasan pokazatelj šta misli o čovjeku koji je sa pet različitih klubova osvojio čak devet evropskih titula.