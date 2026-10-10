Nakon pobjede nad Dubajem, Crvena zvezda je postala druga u Evroligi po odbrani, dok je Panatinaikos na prvom mjestu.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je pobijedila Dubai u četvrtom kolu Evrolige, a kako je tim Ibona Navara slavio na jednom od najtežih gostovanja ove sezone, jasno je da je riječ o velikom podvigu. Ipak, trijumf nije jedino čime bi crveno-bijeli mogli da se pohvale, pošto je ekipa koju vodi Španac napokon shvatila da je odbrana ključ pobede. Kad se statistike saberu i oduzmu, dobijemo da je tim sa Malog Kalemegdana odmah ispod Panatinaikosa kad je riječ o defanzivi.

Efikasnost ekipa poslije četvrtog kola Evrolige je zanimljiva statistika. Iako je riječ o ranoj fazi takmičenja, već sad se može naslutiti kako će timovi izgledati. Kao što i stvari na tabeli kažu - Panatinaikos je najdominantniji tim, pošto je prisutan u sve tri tabele, dok je Valensija zauzela mjesto u dva polja. A kako i ne bi? Ova dva tima jedini su neporaženi u dosadašnjem toku takmičenja.

Kad je u pitanju "net rejting", odnosno statistika koja mjeri koliko je tim efikasniji od protivnika na svakih 100 posjeda lopte, i tu je Panatinaikos ispred svih. Na vrhu je sa prosjekom od plus 29,9, što dalje kaže da je to čak 15,3 poena na 100 posjeda više u odnosu na Valensiju, koja je na drugom mjestu, dok je Olimpijakos treći.

Valensija ima najefikasniji napad, ali joj je Panatinaikos za petama i nalazi se već na drugoj poziciji, a tim Dušana Alimpijevića je na trećem mjestu. Kad je u pitanju odbrana, tu nastupa Crvena zvezda. Panatinaikos je na prvom mjestu, dok je tim Ibona Navara na drugom, što bi mogao da bude važan faktor u nastavku sezone. Iako Zvezdu odbrana nije krasila na početku sezone, činjenica da je Dubai ograničen na 58 poena znatno je promijenila ovo gledište.

Net rejting:

Panatinaikos

Valensija

Olimpijakos

Ofanzivni rejting:

Valensija

Panatinaikos

Bešiktaš

Defanzivni rejting: