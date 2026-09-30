U prvoj takmičarskoj utakmici ove sezone, ujedno i premijeri Evrokupa, košarkaši Budućnosti savladali su Slask rezultatom 99:75.

Izvor: Eurocup/Slask Wroclaw

Najbolji utisak ostavio je Džuvan Morgan sa 23 poena (trojke 4/7), dok Žakelj može biti zadovoljan i izdanjem novo igrača Ajversona Molinara. Nekadašnji član Kluža dao je 15 poena za nepunih 20 minuta na parketu.

Oleksander Kovlijar brojao je do 11, do 10 Jogi Ferel, po devet su imali Marijal Šajok i Aksel Butej.

Samo Andrija Slavković i Emir Hadžibegović nisu ulazili u igru.

Za nešto manje od 48 sati očekuje susret sa Krkom u ABA ligi.

Izvor: Eurocup/Slask Wroclaw