KK Partizan se oglasio i saopštio da će da pusti u prodaju dodatni kontingent sezonskih ulaznica.

Izvor: MN Press

Partizan se oglasio i potvrdio da će da pusti u prodaju još sezonskih ulaznica. Dodatni kontigent karata biće pušten u prodaju od utorka i svi koji žele imaće priliku da obezbijede sebi mjesto u Areni.

"Na zahtjev navijača idemo u produžetak. Po završetku prodaje sezonskih ulaznica klub je donio odluku da prihvati veliki broj pristiglih zahtjeva i pusti dodatnih 1.000 sezonskih karata. Prodaja počinje sutra, iskoristi priliku. Vidimo se u Areni", poručili su crno-bijeli poslije dobrog starta sezone i pobjede protiv Armanija u Areni.

Vidi opis KK Partizan se oglasio: "Idemo u produžetak" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Partizan ove nedjelje ima duplo evroligaško kolo, prvo gostuje Parizu (29. septembar u 20.45), pa onda igra u Minhenu protiv Bajerna (2. oktobar u 20.00). Onda 8. oktobra gostuje Realu u Madridu, pa pred svojim navijačima dočekuje Željka Obradovića i Panatinaikos 13. oktobra (20.30).

Još uvijek se čeka odluka o početku sezone u ABA ligi, pa nije poznato kada bi trebalo da se odigraju mečevi u regionalnom takmičenju.