Partizan je pobijedio Olimpiju Milano, a Karlik Džouns je bio najbolji igrač na meču, ali i tokom prvog kola Evrolige

Izvor: MN Press

Partizan je u prvom kolu Evrolige pobijedio Olimpiju iz Milana, a apsolutni lider na terenu je bio Karlik Džouns. Plejmejker koji je pred meč dobio i kapitensku traku da tim izvede na teren, potom je u meču pokazao zašto važi za najboljeg igrača "parnog valjka", pa Evroliga nije imala mnogo izbora.

Partizan je poslije 19 godina pobijedio u prvom kolu Evrolige, a istorijska pobjeda je donijela i važno priznanje, makar na individualnom planu. Karlik Džouns je vodio Partizan sa 20 poena i 10 skokova, a konačni indeks korisnosti iznosio je 33. Čitav meč krasila je i sjajna šuterska forma, pa je pogodio četiri trojke iz šest pokušaja, dok je iz igre šutirao sa 55 odsto uspjeha.

Vidi opis Karlik Džouns je gazda Partizana, ali i Evrolige: Partija za istoriju, pa stigla i nagrada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Ipak, ono što je ostavilo najveći utisak jeste razigravanje tima, pošto je saigrače pronalazio na svim pozicijama. Posebno je profitirao Kevarijus Hejs ispod koša, ali se dobro snalazio i Lamar Stivens u korneru. Bilo kako bilo, vidi se da je Karlik pokupio i trikove Nika Kalatesa iz prošle sezone, pa bismo u novoj mogli da vidimo jedan drugačiji Partizan.

Ujedno, 10 asistencija predstavlja i klupski rekord Partizana u Evroligi.

Ko je ostao iza Karlika Džounsa?

Na drugom mjestu se našao Dan Oturu iz Hapoela, koji je imao indeks korisnosti 32, ali je njegov tim poražen od Bajerna u tijesnom meču 86:84. Oturu je susret završio sa 20 poena, 12 skokova, tri asistencije, šest ukradenih lopti i dvije blokade, dok je za dva poena bio gotovo nepogrešiv - 10/11.

Na trećem mjestu je Dvejn Bejkon, koji je u pobjedi svog tima nad Real Madridom postigao 24 poena, imao je i pet skokova i četiri asistencije, što je bilo dovoljno za indeks korisnosti 31. Naravno, uvijek vrijedan pomena je i Saša Vezenkov, koji je imao PIR 30, ali i Tajler Dorsi, koji je postigao 25 poena i imao indeks korisnosti 29.