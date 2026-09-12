Poznati španski trener Đoan Plaza svojevremeno je zabranio plejmejkeru Erlu Kaloveju da ode u toalet u toku završnice meča protiv Barselone. Duško Savanović otkrio tu anegdotu uz zaključak: "Bože sačuvaj"

Izvor: MN Press/YouTube/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Bivši srpski košarkaš Duško Savanović (43) otkrio je nezaboravnu anegdotu iz svog boravka u Kahasol Sevilji, u kojoj je sarađivao sa legendarnim trenerom Đoanom Plazom (62). Nikad neće "Savan" zaboraviti kako je Španac zabranio plejmejkeru Erlu Kaloveju (42) da napusti teren u završnici meča protiv Barse, iako mu se išlo u WC.

Plaza je smislio bizarno rješenje i uspio da ga zadrži na terenu.

"Igrali smo Sevilja, Barsa i mi i prelomimo ih u zadnjih par minuta, motamo i treba da dobijemo... Erl Kalovej nam je prvi plej, a Đoan Plaza nam je bio trener. I ne može da ga izmeni, a on moli, kuka, viče, trči, traži da ide u WC. Ovaj mu kaže 'Ma, crkni, kakav WC, ima da izdržiš još dva minuta, ubismo ih'", rekao je Savanović u podkastu kod Luke i Kuzme.

"Kaže Kalovej 'Kec, kec', da izvinite mora da urinira. I ne može da izdrži, nema šanse. Nama je rezervni plej Tomaš Satoranski. On je obožavao Tomaša, napravio ga igračem, imao dva metra, tanku tehniku, ali gurao ga je jako te godine. Gdje njega da pusti, te godine je bio tu Navaro i ko još, Lorbek, kakva je to bila ekipa Barse", dodao je on.

"I pozove on tajm-aut, a mi svi stojimo. Prvi put svi stojimo na tajm-autu. Ogrnemo se u krug, fizio isekao flašu na pola, isekao flašu na pola, prekrio ga i on napuni pola one flaše, koliko je ovaj isekao. I onaj što drži mikrofon sa pecaljkom juri da snimi, kamerman se gura, mi ga guramo - bježi, ne možeš da snimaš. A, oko nas pet peškira, napravili smo čopor, kao crtamo akciju, a ništa nismo crtali. Bože me sačuvaj. I dobijemo na kraju", dodao je Savanović.

Izvor: MN Press

Kalovej je igrao sve tri godine za Plazu u Sevilji, a onda su 2012. godine zajedno otišli - Španac na klupu Žalgirisa u Evroligu, a Kalovej u Unikahu, u kojoj je od 2013. ponovo sarađivao sa Plazom.

U navedenoj sezoni 2009/10, Kahasol Sevilja (današnji Betis) zauzela je šesto mjesto na tabeli španskog prvenstva pred plej-of. U doigravanju je odmah šokirala Real Madrid u gostima uz sjajnu partiju Duška Savanovića (19 poena, 6 skokova), ali je "kraljevski klub" ipak preokrenuo u seriji, predvođen Luom Bulukom i Horheom Garbahosom. U toj seriji i plej-ofu za Real je igrao i Novica Veličković, bivši as i kapiten Partizana.

Madriđani su stali u polufinalu plej-ofa, iz kojeg ih je izbacilla Baskonija (tada Kaha Laboral), koja je u potom u finalu pregazila Barselonu 3-0 i postala šampion na čelu sa trenerom Duškom Ivanovićem.

Šta je poslije bilo sa Plazom i Kalovejom?

Izvor: MN Press

Španski stručnjak Đoan Plaza rastao se ove godine sa Saragosom, a prethodnih sezona vodio je Andoru, AEK, Betis, Zenit... Najveće uspjehe napravio je na klupi Real Madrida, sa kojim je osvojio Evrokup 2007 i Unikahe, sa kojom je takođe bio prvak Evrokupa 2017. godine.

Erl Kalovej je završio karijeru 2021. godine u Kanadi, a u Evropu je stigao 2008. u Cibonu, pa najdublji trag ostavio u Španiji, igrajući za Sevilju, Unikahu, Obradoiro... Godinama je igrao i u Turskoj, za Gazijantep, Istanbul BB, Ušak i Afjon.

Duško Savanović je posle odlične epizode u Sevilji otišao u Valensiju 2010. i igrao na evroligaškom nivou potom i u Anadolu Efesu i Bajernu. Karijeru je završio 2017. u Dinamo Sasariju.