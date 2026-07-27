Panatinaikos ima velike ambicije za narednu sezonu, pa dolazak najvećih NBA zvijezda ne bi bio veliki šok za Evroligu
Panatinaikos je dolaskom Željka Obradovića na mjesto trenera već postao favorit za osvajanje Evrolige. Dolazak još zvučnijih imena u klub najavljuje jaku sezonu za Zelene, a iz Izraela su otišli korak dalje i servirali pravu letnju "bombu" - Rasel Vestbruk mogao bi da obuče dres grčkog velikana!
Transfer scenario dolazi iz Izraela, a prenosi ga "Scorakias", gdje se najavljuje dolazak dvojice legendarnih NBA košarkaša. Nije samo bivši saigrač Nikole Jokića i MVP iz 2017. ime koje se provuklo, već bi sa njim na drugi kontinent mogao da stigne i čuveni Di'Anđelo Rasel. Ono što ide u korist Panatinaikosu jeste činjenica da su ova dvojica igrača sada slobodni agenti, pa bi dolazak u Evropu bio iznuđeno rešenje.
Nije jasno da li je riječ o još jednoj manipulaciji na košarkaškom polju koja stiže iz Izraela ili o novom neočekivanom potezu Dimitrisa Janakopulosa, ali je jasno da će i Vestbruk i Rasel najpre sačekati da dobiju ponude ekipa iz najbolje lige na svijetu. S obzirom na to da Panatinaikos broji značajna pojačanja ovog ljeta, nije iznenađenje ni eventualni dolazak NBA zvijezda poput MVP-ja NBA lige.
Zasad su u tim Željka Obradovića stigli Mustafa Fol, Branku Badio, Isak Bonga i Geršon Jabusele, koji je minule sezone bio u NBA ligi. Ugovor je produžio i Huančo Ernangomez, pored već standardnih igrača u timu poput Kendrika Nana, Najdžela Hejs-Dejvisa, Džerijana Grenta, Kostasa Slukasa...
Kad je Vestbruk u pitanju, on je prije godinu dana bilježio 15,2 poena u najjačoj ligi na svijetu, imao je i 5,4 skoka, 6,7 asistencija i 1,3 ukradene lopte. Iz igre je šutirao sa 43 odsto uspješnosti, dok je za tri poena imao 34 odsto u dresu Sakramenta. Tokom karijere u NBA ligi nosio je dresove Oklahome, Hjustona, Vašingtona, Lejkersa, Klipersa, Denvera. Na drugoj strani, Rasel je bilježio 10,2 poena, hvatao 2,3 lopte, imao je i četiri asistencije, uz 41 odsto šuta iz igre.