Timoti Luvavu Kabaro neće ni u Crvenu zvezdu ni u Partizan, već je potpisao ugovor sa Real Madridom.

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Prvo se povezivao sa dolaskom u Crvenu zvezdu, a potom se pisalo da je sve završeno oko njegovog potpisa za Partizan. Na kraju je Timoti Luvavu-Kabaro završio u Real Madridu i potpisao ugovor na dvije sezone u prijestonici Španije.

Košarkaš kojeg pamtimo iz perioda kada je u Srbiji nastupao za Megu, nakon što je prošle sezone sa Baskonijom osvojio Kup kralja ispred Reala i Barselone, bio je na meti brojnih evroligaških klubova, ali je na kraju pojačao redove "kraljevskog kluba".

Vidi opis Real ukrao pojačanje Zvezdi i Partizanu: Cijelo ljeto ga selili u Beograd, on stigao u Madrid Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Prošle sezone krilni košarkaš iz Kana prosječno je bilježio 13,2 poena, uz 3,2 skoka, 1,9 asistencija i 0,8 ukradenih lopti po utakmici. Karijeru je počeo u Antibu, zatim je igrao za Megu, odakle je kao 24. pik na NBA draftu otišao u najjaču ligu svijeta. Nastupao je za Filadelfiju, Oklahomu, Čikago, Bruklin i Atlantu prije povratka u Evropu 2022. godine.

U Evroligi je po jednu sezonu igrao za Olimpiju iz Milana i ASVEL, nakon čega je potpisao za Baskoniju, u kojoj je proveo dvije godine. Sa 31 godinom stiže u Real Madrid.