Doskorašnji košarkaš Spartaka iz Subotice stiže na Mali Kalemegdan.

Izvor: Dragana Stjepanovic/© MN press, all rights reserved

KK Crvena zvezda mijenja kompletnu centarsku liniju, pošto su Mali Kalemegdan napustili Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj i Uroš Plavšić, a prema navodima "Meridian sporta", jedna pozicija će uskoro biti popunjena, pošto je dogovoren dolazak Vojina Medarevića iz Spartaka iz Subotice.

Najavljeno je da će crveno-bijeli ojačati bazu srpskih igrača i talentovani Medarević je dio tog plana. Rođen je 2002. godine u Zrenjaninu gdje je napravio prve košarkaške korake. Pokriva obje centarske pozcije i biće dragocjeno pojačanje za tim Ibona Navara u domaćim takmičenjima.

Izvor: MN Press

Profesionalnu karijeru započeo je u redovima beogradskog Dinamika, gdje je proveo perod od tri godine (od 2020. do 2023), da bi sjajnim partijama salužio poziv Subotičana.

Tamo je postao jedan od ključnih igrača u borbi za status stabilnog abaligaša, a kruna je svakako osvajanje titule šampiona Srbije minule sezone. U regionalnom takmičenju je prosečno bilježio 5,6 poena i 4,1 skok, a u mlađim kategorijama bio je dio reprezentacije Srbije.

Očekuje se da uskoro bude ozvaničen transfer, a ni dolazak Džonatana Motlija iz Hapoel Tel Aviva nije daleko od gotovog.