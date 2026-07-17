Džonatan Motli je i zvanično novo pojačanje Crvene zvezde, stigla je potvrda i od strane kluba.

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda dovela je novo pojačanje, Džonatan Motli je i zvanično novi košarkaš crveno-bijelih. Stigla je i potvrda od strane kluba i stigao je centar. Novi sportski direktor Miloš Teodosić tako je riješio jednu od "gorućih" pozicija u timu.

Doskorašnji centar Hapoela iz Tel Aviva bio je velika želja kluba i prije dvije godine, ali tada nije došlo do saradnje. Međutim, kada je postao slobodan igrač došlo je do novih kontakata i sve je brzo dogovoreno.

Motli u Beograd donosi ogromno iskustvo, a čeka ga zanimljiva uloga pošto su crveno-bijeli mijenjali kompletnu centarsku liniju izuzev Izundua koji će i naredne sezone biti u timu. Do sada su Zvezdu napustili centri Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero i Donatas Motiejunas, pa je jasno da ta mjesta treba popuniti. Jedno od rješenja je Vojin Medarević koji može da bude klasični centar, ali je ipak falilo neko Motlijevog iskustva i kvaliteta.

Motli je prošle sezone odigrao 35 mečeva za tim iz Izraela i imao prosjek od 8,3 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija po meču.