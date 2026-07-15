David Kramer je i zvanično postao novo pojačanje Crvene zvezde.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

David Kramer (29) je novo pojačanje Crvene zvezde. Crveno-bijeli su se i zvanično oglasili i potvrdili dolazak sjajnog šutera i doskorašnjeg člana Real Madrida.

"Kramer je sa crveno bijelima u srijedu potpisao dvogodišnji ugovor, a u Beograd stiže kao pojačanje na poziciji beka šutera", stoji u saopštenju kluba.

Rođen je u Slovačkoj 14.01.1997. godine gde je njegov otac profesionalno igrao košarku, a prve ozbiljne košarkaške korake pravio je u poznatoj Orandž Akademiji (Ulm), da bi kasnije kao jedan od najboljih šutera preko Dži Lige (Detroit), Bajerna iz Minhena, Braunšvajga, Granade i izvanredne sezone u ekipi Tenerifa - stigao do madridskog Reala u kome je proveo prošlu sezonu.

Standardni je reprezentativac Njemačke, sa kojom je osvojio zlatnu medalju na Mundobasketu 2024.godine u Manili.