Novi igrač Makabija Jam Madar potpisao je rekordni ugovor u izraelskoj košarci.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Poslije višenedjeljnih nagađanja - Jam Madar ima novi klub. Ipak ne ide na američki koledž, kako se prvobitno pisalo, nego je prešao iz Hapoela u Makabi, što je jedan od najvećih potresa koji izraelska košarka pamti.

Makabi iz Tel Aviva danas je predstavio Jama Madara kao svog novog igrača i dao mu je ugovor kakav nijedan Izraelac nije dobio u istoriji. Prema informacijama portala "Sport 5", Jam Madar je dobio nevjerovatnih 12 miliona dolara za tri godine, što je suma bez poreza.

Kada se "podvuče crta", Madar će godišnje zarađivati dva miliona evra neto, dok je Hapoelu pripalo dodatnih 300 hiljada dolara kao obeštećenje prilikom transfera u redove Makabija.

Šta to Madar donosi u Makabi?

"Srećan sam i uzbuđen što započinjem novo poglavlje i što postajem igrač Makabija iz Tel Aviva", rekao je Jam Madar: "Jedva čekam da upoznam navijače, saigrače i stručni štab. Obećavam da ću dati sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici kako bih pomogao klubu da ostvari svoje ciljeve. Zahvaljujem se stručnom štabu, upravi i vlasnicima na ukazanom povjerenju i radujem se što ću im se odužiti na terenu. Naprijed Makabi!"

Inače, Madar je briljirao u finalnoj seriji izraelskog prvenstva. U drugoj utakmici finala postigao je 34 poena uz 10 asistencija, u četvrtoj 26 poena i devet asistencija, dok je u posljednjem gradskom derbiju regularnog dijela sezone ubacio čak 41 poen. Zato je i Makabi požurio da ga dovede.

Ove sezone u izraelskom prvenstvu prosječno je bilježio 13,2 poena uz 41,8 odsto šuta za tri poena i četiri asistencije po utakmici, dok je u Evroligi imao učinak od 3,1 poena za devet minuta i 42 sekunde po meču.

Prethodno je igrao za Partizan, Fenerbahče i pomenuti Hapoel Tel Aviv u kome će ga zamijeniti Tomaš Satoranski.