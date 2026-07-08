Srpski košarkaš Nikola Jokić želi da završi karijeru u Denveru, ali malo će sačekati na potpisivanje novog ugovora.

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Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić želi da završi karijeru u Denver Nagetsima, ali će još malo sačekati na potpisivanje novog ugovora. Nema mjesta bilo kakvim spekulacijama o potencijalnom odlasku, već je u pitanju čist biznis, kako je i sam rekao posle pobjede Srbije protiv Bosne u "Pioniru".

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru. Potpisaću vjerovatno sledeće sezone, razlog je striktno biznis. Volio bih do kraja života da ostanem u Denveru, ali to je do njih", rekao je Nikola Jokić nakon što je ostvario tripl-dabl učinak u dresu Srbije.

Šta to znači?

Nikola Jokić čekati do sledeće godine da potpiše produženje ugovora, što bi mu omogućilo da postigne istorijski dogovor sa Nagetsima. Kako prenosi ESPN, Jokić će u ljeto 2027. godine steći pravo da potpiše petogodišnji ugovor vrijedan 359,5 miliona dolara kao slobodan agent.

Vidi opis Jokić neće još da potpiše sa Denverom: Ima 724 miliona razloga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Taj ugovor bi bio najveći u istoriji NBA i povećao bi njegovu zaradu na vrtoglavih 724 miliona dolara. Jokić već ima pravo da potpiše četvorogodišnje produženje ugovora vrijedno oko 280 miliona dolara, ali bi mu čekanje do naredne pauze između sezona donosi znatno bolje uslove, što će i iskoristiti. Njegova lojalnost se ne dovodi u pitanje, ali ovo je šansa koju ne smije da propusti.

Jolkić je zamalo ostao bez četvrtog MVP priznanja u karijeri, pošto je minule sezone bilježio prosječno 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, uz 56,9% šuta iz igre.

Srpski as je bio među najboljima u ligi po broju poena, skokova, asistencija i procentu šuta iz igre tokom sezone 2025/26, ali to nije bilo dovoljno za novu titulu najkorisnijeg igrača.