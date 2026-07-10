Bivši košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas uskoro bi mogao da postane 3x3 igrač
Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas uskoro bi mogao da promijeni sport. Iskusni litvanski centar, koji ima 35 godina, blizu je prelaska u basket 3x3, saznaje "Krepsinis".
Motiejunas je veći dio prošle sezone proveo u Crvenoj zvezdi, u koju je stigao iz Monaka. Boravak u Kneževini nije ispunio očekivanja Litvanca, dok je po dolasku u Beograd imao veoma važnu ulogu u timu. Nedostatak centara dao je Motiejunasu značajan prostor u rotaciji Crvene zvezde, ali se kasnije šef stručnog štaba Saša Obradović opredijelio za druga rešenja na poziciji "pet", pa je Motiejunas karijeru u crveno-bijelom dresu završio i pre kraja sezone.
Nekoliko mjeseci kasnije, litvanski mediji prenose da Motiejunas ima nove ambicije.
"Da, postoji Donatasovo interesovanje", rekao je selektor reprezentacije Litvanije u basketu 3x3.
"Evropsko prvenstvo je u septembru i definitivno ćemo ga pozvati na pripreme. Da li će uspjeti da izbori mjesto u timu, to je već drugo pitanje", rekao je Dainijus Novickas.
Bivši košarkaš Žalgirisa je prošle sezone u Evroligi prosječno bilježio 6,1 poen i 1,8 skokova po utakmici. U ABA ligi imao je učinak od 9,1 poena, 3,9 skokova i 1,3 asistencije za 15,3 minuta provedena na parketu.