Krilni igrač Vil Klajburn neće nastaviti karijeru u Barseloni, iako je imao ugovor do 2027. godine.

Izvor: MN Press

Američki košarkaš Vil Klajburn definitivno je završio svoju misiju u Barseloni, što je zvanično saopštio katalonski velikan. Nekadašnji MVP fajnal-fora Evrolige postao je slobodan u izboru nove sredine, nakon što je klub iskoristio izlaznu klauzulu i rastao se sa iskusnim krilnim igračem.

Klajburn će tako promijeniti treći klub u posljednje tri godine, a kao jedna od mogućih destinacija pominjao se PAOK, koji sa italijanskim trenerom Andreom Trinkijerijem ima velike ambicije za narednu sezonu. Za sada su te spekulacije utihnule, ali nema sumnje da će za iskusnog Amerikanca biti zainteresovan veliki broj klubova.

Iako je u Evroligi odigrao više nego dobru sezonu, uz prosjek od 13,8 poena po utakmici, to nije bilo dovoljno da zadrži mjesto u timu Barselone, čije rukovodstvo je krenulo u veliku rekonstrukciju ekipe.

Amerikanac je stigao u Barselonu iz Virtusa iz Bolonje ljeta 2025. godine. Prethodno je igrao za Efes, CSKA, Darušafaku, Hapoel i Ulm. U dresu Barse odigrao je 68 utakmica (od čega 33 u Evroligi).