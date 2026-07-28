Fudbalski klub Mančester siti saopštio je da je španski igrač Rodri uspješno podvrgnut manjoj operaciji leđa.

Izvor: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

"Vezni fudbaler je već neko vrijeme osjećao nelagodnost, ali je sada prošao kroz proceduru kako bi riješio ovaj problem i odmah će započeti kraći period rehabilitacije", naveo je Siti.

Vremenski okvir za njegov povratak na teren još nije utvrđen.

Rodri, koji ima još godinu dana ugovora, intenzivno se povezuje sa prelaskom u Real Madrid nakon što je ovog mjeseca vodio Španiju do titule na Svjetskom prvenstvu. Proglašen je i za najboljeg igrača turnira.

Njegove prethodne dvije sezone bile su u velikoj mjeri poremećene povredama, a propustio je i veći dio Sitijeve sezone 2024/25. zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta.

Siti se sastaje sa Arsenalom u Komjuniti šildu 16. avgusta, prije nego što 23. avgusta započne sezonu u Premijer ligi utakmicom protiv Bornmuta.