Evo kako funkcioniše nova ruska municija protiv dronova.

Izvor: JOSEPH EID / AFP / Profimedia

Iako ratovanje dronovima postoji već dugo vremena, široka primena borbenih dronova za jednokratnu upotrebu eksponencijalno je porasla od početka Rusko-ukrajinskog rata.

Preko granica je preletjelo bezbroj dronova kako bi uništili ključne mete na obje strane, a ako postoji jedna stvar koja važi za sve njih, to je da je teško odbraniti se od njih. To je posledica nekoliko faktora, ali uglavnom samog broja letjelica usmjerenih na jednu metu. Odavno su prošla vremena kada je jedna presretačka raketa mogla da odbrani stratešku lokaciju od uništenja.

Rusija razvila specijalizovane metke za upotrebu u ratu

I Rusija i Ukrajina su pojačale odbranu od dronova kako bi se suprotstavile neprekidnim udarima, a sada je Rusija razvila specijalizovane metke za upotrebu u ratu. Nazivaju se patrone "Mnogotočije" i mogu se ispaljivati iz olučenog automatskog oružja, stvarajući potencijalni problem za sve eventualne napadače dronovima. Za razliku od tipičnih metaka, patrone "Mnogotočije" se razdvajaju prilikom ispaljivanja, pružajući širi snop bez pribjegavanja nečemu poput sačme kratkog dometa iz sačmarice, piše B92.

Prednost ovih novih patrona je njihova mogućnost ispaljivanja iz bilo koje službene puške, sve dok koristi municiju kalibra 5.45x39 mm i 7.62x39 mm. Nakon ispaljivanja, zrno se razdvaja na tri dijela čim izađe iz cevi, pružajući napad veće gustine na metu u vazduhu. U suštini, umjesto ispaljivanja jednog metka u dron, jedan metak efektivno postaje tri, a svako ko je ikada išao u lov na divlje patke zna kolika je prednost takvog širenja snopa.

Ispaljivanje više projektila u jednom pucnju nije ništa novo, jer ta tehnologija u različitim oblicima postoji vjekovima. Topovi su ispaljivali kartete i sačmu, dok su sačmarice dobro poznate po širenju kuglica ka metama. Razdvajanje puščane municije odmah po izlasku iz cijevi je nov pristup toj staroj ideji i moglo bi se pokazati efikasnim u odbrani Rusije od mnogih visokotehnoloških oruđa koja se koriste u Ukrajinskom ratu.

Holding kompanija High Precision Systems proizvodi ovu novu municiju za upotrebu na liniji fronta. Sami meci se sastoje od tri složena projektila koji se razdvajaju čim zrno napusti cijev. To je prilično jednostavan, iako domišljat dizajn. Imaju efektivni domet do 300 metara, što je prilično standardno za tu veličinu metaka.

Efikasnost ovakvog metka je otvorena za raspravu i nije jasno kakve je uspjehe, ako ih je uopšte bilo, Rusija imala u njihovoj upotrebi. Najveća prepreka je zapravo pogoditi brzu metu poput drona koji može da leti brzinom do 140 km/h (87 mph) i preći blizu 155 metara (510 stopa) za samo četiri sekunde, a što nije lako ni za jednog strijelca. Iako razdvojeni pucanj patrona "Mnogotočije" pruža veću šansu da se pogodi pokretna meta na daljini i pri velikoj brzini, i dalje je na samom strijelcu da uoči i uspješno pogodi ciljani dron.