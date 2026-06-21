Crvena zvezda hoće da dovede Nikolu Mirotića, objavio je portal "Telegraf".

Izvor: MN Press

Nekadašnje NBA krilo i bivša zvijezda Reala, Barselone i Monaka jedan je od igrača koje na Malom Kalemegdanu žele da angažuju na početku mandata novog sportskog direktora Miloša Teodosića.

Nikola Mirotić je prije tri godine bio nadomak prelaska u Partizan. Postigao je čak i preliminarni usmeni dogovor sa Željkom Obradovićem i njegovim saradnicima, ali je nakon toga ipak promijenio odluku i otišao u Armani. U međuvremenu je 2025. godine prešao u Monako, gdje je odigrao prošlu sezonu.

Ovog ljeta spekulisalo se da bi mogao da pređe u Bašakšehir zajedno sa srpskim trenerom Aleksandrom Đorđevićem.

Mirotić je prethodnih godina uspostavio čvrstu vezu sa Crvenom zvezdom i njenim navijačima, koji su posebno cijenili njegov humanitarni rad i pomoć Srbima sa Kosova i Metohije.

Prije sedam godina Zvezda mu je uručila i nagradu „Zvezdaš godine“.